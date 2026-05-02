Her lokmada hafiflik ve ferahlık: Çilekli süt turtası tarifi

Çilekli süt turtası, çıtır yufka katlarının arasında sütlü ve hafif kremamsı dokusuyla birleşen, meyveyle tazelenmiş özel bir tatlıdır. Hem pratik hazırlanışı hem de hafif yapısıyla özellikle yaz aylarında ve tatlı krizlerinde ideal bir alternatif olur. Fırından çıktığında yayılan kokusu ve çileğin ferah dokunuşu sayesinde klasik sütlü tatlılara farklı bir yorum getirir. İşte, enfes çilekli süt turtası tarifi...

ÇİLEKLİ SÜT TURTASI TARİFİ

Malzemeler:

10 adet baklavalık yufka

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı labne

150 g çilek

1 tutam tuz

Üzeri için pudra şekeri

ÇİLEKLİ SÜT TURTASI YAPILIŞI

Baklavalık yufkaları tereyağı ile yağlayın.

Yufkaları kelepçeli kalıba yerleştirin.

180 derecede 20 dakika pişirin.

Yumurta, şeker, süt ve labneyi çırpın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine karışımı dökün.

Dilimlenmiş çilekleri aralara yerleştirin.

15 dakika daha fırınlayın.

Afiyet olsun!