Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her lokmada hafiflik ve ferahlık: Çilekli süt turtası tarifi

Her lokmada hafiflik ve ferahlık: Çilekli süt turtası tarifi

2.05.2026 21:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Her lokmada hafiflik ve ferahlık: Çilekli süt turtası tarifi

Çıtır baklavalık yufkaların sütlü karışımla buluştuğu ve çilekle ferahlık kazanan bu süt turtası, hafif tatlı sevenler için pratik ve şık bir seçenek sunuyor. İşte, enfes çilekli süt turtası tarifi...

Çilekli süt turtası, çıtır yufka katlarının arasında sütlü ve hafif kremamsı dokusuyla birleşen, meyveyle tazelenmiş özel bir tatlıdır. Hem pratik hazırlanışı hem de hafif yapısıyla özellikle yaz aylarında ve tatlı krizlerinde ideal bir alternatif olur. Fırından çıktığında yayılan kokusu ve çileğin ferah dokunuşu sayesinde klasik sütlü tatlılara farklı bir yorum getirir. İşte, enfes çilekli süt turtası tarifi...

Image

ÇİLEKLİ SÜT TURTASI TARİFİ

Malzemeler:

10 adet baklavalık yufka

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı labne

150 g çilek

1 tutam tuz

Üzeri için pudra şekeri

ÇİLEKLİ SÜT TURTASI YAPILIŞI

Baklavalık yufkaları tereyağı ile yağlayın.

Yufkaları kelepçeli kalıba yerleştirin.

180 derecede 20 dakika pişirin.

Yumurta, şeker, süt ve labneyi çırpın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine karışımı dökün.

Dilimlenmiş çilekleri aralara yerleştirin.

15 dakika daha fırınlayın.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #çilek #Tatlı tarifi #pratik tatlı

İlgili Haberler

Her öğüne çok yakışan pratik lezzet: Patatesli peynirli tuzlu kek tarifi
Her öğüne çok yakışan pratik lezzet: Patatesli peynirli tuzlu kek tarifi Patatesin doyurucu yapısı ile peynirin lezzetini bir araya getiren bu tuzlu kek tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de yumuşacık dokusuyla günün her öğününe uyum sağlıyor. İşte enfes tadıyla patatesli peynirli tuzlu kek tarifi...
Doğanın en taze hali sofranızda: Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi
Doğanın en taze hali sofranızda: Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi Mayıs ayı, doğanın en renkli ve besleyici dönemlerinden biridir. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır. İşte Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi...
Denizden sofraya en taze seçimler: Mayıs ayında hangi balıklar yenir?
Denizden sofraya en taze seçimler: Mayıs ayında hangi balıklar yenir? Balık tüketiminde mevsim faktörü oldukça önemlidir. Mayıs ayında doğru balıkları tercih etmek hem lezzet hem de sağlık açısından büyük fark yaratır. İşte, Mayıs ayında tüketilebilecek en uygun balıklar...