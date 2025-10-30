Fırından çıkan pratik lezzet: Tavuklu sebzeli güveç tarifi

Güveç, Türk mutfağının hem pratik hem de geleneksel lezzetlerinden biridir. Özellikle tavuk etiyle yapıldığında hem hafif hem de doyurucu bir ana yemek ortaya çıkar. Klasik tencerelerde yapılan yemeklerden farkı, fırında kısık ısıda uzun süre pişmesiyle malzemelerin birbirine iyice karışmasıdır. Bu tarifte, yumuşacık tavuk parçalarıyla aroması fırının sıcaklığıyla bütünleşmiş sebzeleri buluşturuyoruz.

TAVUKLU SEBZELİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tavuk but veya göğüs eti (kuşbaşı doğranmış)

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı: