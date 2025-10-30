Fırından çıkan pratik lezzet: Tavuklu sebzeli güveç tarifi

Güveç, Türk mutfağının hem pratik hem de geleneksel lezzetlerinden biridir. Özellikle tavuk etiyle yapıldığında hem hafif hem de doyurucu bir ana yemek ortaya çıkar. Klasik tencerelerde yapılan yemeklerden farkı, fırında kısık ısıda uzun süre pişmesiyle malzemelerin birbirine iyice karışmasıdır. Bu tarifte, yumuşacık tavuk parçalarıyla aroması fırının sıcaklığıyla bütünleşmiş sebzeleri buluşturuyoruz.
TAVUKLU SEBZELİ GÜVEÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram tavuk but veya göğüs eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 adet patates
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayın. Bir tavada az miktarda zeytinyağıyla renk alana kadar kavurun.
- Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ezip tavuğa ekleyin. 2-3 dakika daha kavurun.
- Sebzeleri (patates, kabak, havuç, biberler) iri küpler halinde doğrayın.
- Güveç kabının tabanına önce sebzelerin bir kısmını, ardından tavuk karışımını yerleştirin.
- Kalan sebzeleri de üzerine ekleyin. Domatesleri dilimleyip en üste yerleştirin.
- Salçayı sıcak suyla karıştırın. Tuz, karabiber ve baharatları ekleyip karıştırın. Bu karışımı güvecin üzerine gezdirin.
- Kapağını kapatın (kapak yoksa alüminyum folyo ile örtün) ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
- Sürenin sonunda kapağı açıp 10 dakika daha pişirin, üzeri hafif kızarınca fırından çıkarın.
- Sıcak servis edin. Yanına sade pirinç pilavı veya cacık çok yakışır.