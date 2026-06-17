Frango Piri-Piri tarifi: Enfes Portekiz usulü acılı tavuk...

Zamanla Portekiz mutfağının kalbi haline gelen Afrika kökenli küçük ve oldukça acı bir biber olan Piri-Piri ile enfes yemek tarifi... Taze kırmızı biber ve baharatlarla o efsanevi orijinal lezzetin birebir yakalanacağı Frango Piri-Piri tarifi...

MALZEMELER

Tavuk İçin:

4 adet kemiksiz tavuk kalça veya bütün tavuk göğsü (Daha iyi pişmesi için üzerlerine bıçakla derin çizikler atılmış)

Meşhur Piri-Piri Sosu (Marinasyon) İçin:

2 adet taze kırmızı kapya biber (Közlenmiş veya çiğden iri doğranmış)

4 diş sarımsak

1 adet limonun taze sıkılmış suyu ve rendelenmiş kabuğu

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (varsa tütsülenmiş/smoked paprika efsane olur)

1 çay kaşığı acı pul biber (Acı seviyorsanız artırabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1,5 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber

ADIM ADIM TARİF

Mutfak robotunun veya blender'ın içine kapya biberleri, sarımsakları, limon suyunu, limon kabuğu rendesini, sirkeyi, zeytinyağını ve tüm baharatları alın. Malzemeler tamamen pürüzsüz, hafif yoğun kıvamlı kırmızı bir sos halini alana kadar iyice çekin.

Üzerine bıçakla derin çizikler attığınız tavukları geniş bir kaba alın. Hazırladığınız Piri-Piri sosunun dörtte üçünü tavukların üzerine dökün. (Kalan çeyrek sosu pişirme aşamasında kullanmak için ayırın). Sosu elinizle tavukların her yerine, özellikle o çiziklerin arasına iyice yedirin.

Kabın üzerini streç filmle kapatın ve tavukları buzdolabında en az 2 saat (vaktiniz varsa bir gece önceden) dinlenmeye bırakın. Narenciye asidi ve baharatlar tavuğu adeta lokuma çevirecektir.

Dinlenen tavukları, tabanına yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

25 dakikanın sonunda tepsiyi fırından dikkatlice çıkarın. Kenara ayırdığınız o çeyrek Piri-Piri sosunu bir fırça yardımıyla pişen tavukların üzerine bolca sürün (cilalayın).

Tepsiyi tekrar fırına verin ve fırının ızgara (grill) ayarını açarak tavukların üzeri hafifçe karamelize olup nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika daha) pişirin.