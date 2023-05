Fransız mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…

Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:50

Güncelleme: 27.05.2023 - 12:50

Fransız mutfağının başarısının temel sırlarından biri de köklü geçmişi. 1533 yılında Fransa tahtının varisi II. Henry ile İtalya’nın en köklü ailelerinden birinin kızı olan Catherine de Medici’nin evlenmesi, Fransız mutfak kültürünü oldukça zenginleştirmiş. Çünkü Catherine de Medici, Fransa’ya taşınırken beraberinde özel aşçılarını da getirmiş ve İtalyan lezzetlerini ülkeye taşımış. Fransa yemek kültürü de bu değişiklikten oldukça etkilenmiş. Yüzyıllar önce Fransız aşçılar tarafından keşfedilen teknikler, bugün modern yemek akımlarını benimseyen aşçılar için de yol gösterici olarak kabul ediliyor.





Fransız mutfağının ününü artıran başka bir özellik ise, her bölge mutfağının kendine özgü bir karakteristiğinin olması. Ülkenin orta ve doğu bölgelerinde jambon ve av etleri; kıyı bölgelerinde kabuklu deniz ürünleri ve çeşitli balıklar; Loire bölgesinde koyun eti, av etleri ve mantar tüketimi yaygın. Paris bölgesi ise tüm bölgelerin bir harmanı.

Fransa’da kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere üç ana öğün kabul ediliyor. Ara öğün alışkanlıkları yok; çünkü acıkmanın, yemekten alınan keyfi artırdığını düşünüyorlar. Yemek saatleri düzenli ve zamanında yemek yemeye önem veriyorlar.

Kahvaltıda kruvasan, krep gibi hamur işleri; taze ekmekler ile tereyağı ve çikolata ile kahve tüketiyorlar.

Öğle ve akşam yemekleri ise geniş kapsamlı. İştah açısı aperatifleri, çorba ya da salata takip ediyor ardından sebze, et ya da balık ile yapılmış özel soslu ana yemek geliyor ve finalde peynir tabağı ile tatlı yer alıyor. Tatlı, akşam yemeğinin en hafif bölümü ve yemeklerden sonra az miktarda güçlü alkollü bir içkinin hazmı kolaylaştırdığına inanıyorlar.?

Peynir, şarap, tatlı ve hamur işleri kadar et çeşitliliği de fazla olan Fransız mutfağında kırmızı ve beyaz et, balık ve av etlerinin yanı sıra kurbağa, salyangoz ve at eti tüketimi de yaygın.

En ünlü yiyecekleri arasında kruvasan, creme caramel, chateau briand, beef bourguignon, macaroon, croque-monsieur, soğan çorbası, pırasa çorbası, ekler, tart ve krep bulunuyor.





Fransa’da öğle ve akşam yemeklerinde su ve mineralli suyun yanında genellikle şarap da ikram ediliyor. On şarap üretim bölgesi bulunan Fransa, gelişmiş bir şarap endüstrisine sahip.



Fransa’da yasalarda koruma altına alınan 50’den fazla ve toplamda 1000’i aşkın peynir çeşidi bulunuyor. Neredeyse her bölgenin kendine özgün bir peynir çeşidi var. En ünlüleri arasında camembert, rokfor ve brie yer alıyor. Fransız mutfağına ait yemekleri tatmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla rahatlıkla yapabilir. İşte en sevilen 2 tarif…

RATATOUILLE (RATATUY)

Nice menşeli Fransız geleneksel haşlanmış sebze yemeğidir. Fransız mutfağının en tanınmış yemeklerinden olan ratatouille (ratatuy) ülkemizde türlü yemeği tarifine benzemektedir. Sırrı sebzelerinin incecik ve aynı boyutlarda kesilmiş olması. Sebzelerin fırında pişirilmesiyle yapılan ratatuy tarifi…



Malzemeler

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet patlıcan

2 adet domates



Sosu için

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet köz kırmızı biber

2 adet rendelenmiş domates

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker



Üzeri İçin

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal biberiye

4-5 yaprak taze nane



Yapılışı

Öncelikle sos için bir tavada zeytinyağını kızdırın. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyerek kokusu çıkana kadar soteleyin. Ufak ufak doğranan köz biberleri ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber ve şekeride ilave edip, pişirin. Ocağın altını kapatın. Daha sonra bütün sebzeleri yaklaşık 2-3 mm yuvarlak olacak şekilde doğrayın. Güzel bir görüntü yakalayabilmek için tüm sebzelerin eşit boyutlarda olmasına özen gösterin. Fırın kabının veya bir tepsinin tabanına sosu yayın. Ardından sebzeleri düzgün bir şekilde sırayla dizin. Hepsi bittikten sonra üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber serpin. Sonrasında zeytinyağını gezdirin. Biberiye ve taze naneleri yerleştirin. Fırın kabını kapatacak şekilde yağlı kağıt kesin ve ortasına küçük bir delik açın. Yağlı kağıdı biraz ıslatın ve üzerini kapatın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 50-60 dakika pişirin. Sonrasında yağlı kağıdı üzerinden alın ve 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

SOĞAN ÇORBASI

Soğan Çorbasının tarihi antik çağlara dayanmaktadır. Antik çağlarda çanaklar içinde yapılan soğan çorbası, 18. yüzyılda modern şekilde Fransa’da çıkmıştır. Zamanla Fransız mutfağının en ünlü ve önemli çorbası olarak farklı kültürlerde yer edinmiştir. Lezzetli bir soğan çorbası elde etmenin en önemli iki malzemesi ve kriteri vardır. Bunlar; hiç şeker kullanılmadan kısık ateşte sabırla karamelize edilmiş soğanlar ve iyi haşlanmış kemik suyudur…



Malzemeler

4 adet soğan

100 gr tereyağı

2 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

2 dal taze kekik

Tuz, karabiber

3 yemek kaşığı un

2 litre et suyu

Baget ekmek

200 gram gruyere peyniri

Yapılışı



Öncelikle soğanları, ince ince piyazlık doğrayın. Sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Tereyağını büyük boy bir tencerede eritin. Doğranmış kuru soğan, sarımsak, defne yaprakları ve taze kekikleri; eriyen tereyağında, orta ateşte sotelemeye başlayın. 30 dakika kadar kısık ateşte, soğanlar iyice karamelize olana kadar yanmamalarına dikkat ederek karıştırmaya devam edin. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra orta ateşte 5 dakika karıştırmaya devam ederek soğanların biraz renklenmesine izin verin. Defne yapraklarını tencereden çıkartın. Kavrulan soğanlara unu katıp 5 dakika kadar kavurun. Un hafifçe kavrulduktan sonra sıcak et suyunu ekleyin ve çorba karışımını kaynamaya alın. Pişirdiğiniz çorbayı, kaselere aldıktan sonra üzerlerine birer dilim baget ekmek yerleştirin. Rendelenmiş gruyere peyniri eklediğiniz çorbaları, fırında peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.