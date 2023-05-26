Rus mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:01

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:40

Rus mutfağının en önemli özelliklerinden biri otların ve sosların yemeklerin içerisinde sık sık kullanılmasıdır. Rus mutfağında çorbalar, kırmızı et ve balık yemekleri ön planda tutulur. Ruslar ‘çorba içmek’ yerine ‘çorba yemek’ derler. Bunun nedeni belki de Rus çorbalarının daha bol malzemeli ve daha koyu olmasıdır. En önemli çorbaları ünlü Borsch (borç) çorbasıdır. Çorba Rus Mutfağı’nın en önemli yemeklerinden biri olduğu için hemen hemen 500’den fazla çeşidi vardır. Çorbadan sonra esas yemek olarak bir et yemeği, yanında da patates yenir.

Rusya’nın yemek kültürü, bölgeden bölgeye mevcut olan ham madelere ve pişirme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Rusya’nın geleneksel yemekleri içinde morina balığı, geyik gibi av etleri, yerel yetişen meyveler ve yenilebilir yosunlar kullanılırken, Sibirya’da ringa balığının dondurulması veya baharatlarla birleştirilmesinden oluşan yerel pişirme yöntemleri kullanılır. Rusya’nın doğusunda yemeklerde bölgeye özgün olan kartal eğreltisi, kolomikta meyvesi, deniz meyvesi ve Kamçatka yengeçleri kullanılmaktadır.

Rus yemeklerinde genellikle et kullanılır. Etin dışında Rus mutfağında en çok kullanılan malzemeler tavuk, balık, patates gibi kök sebzeler, lahana ve çeşitli yeşilliklerdir. Rus mutfağında en çok kullanılan baharatlar ise zencefil, kişniş, tarçın, kimyon ve karanfildir. Rus mutfağına ait yemekleri tatmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla rahatlıkla yapabilir. İşte en sevilen 2 tarif…

GOLUBTSY

Golubtsy, pirinç veya karabuğdayla birleştirilen kıyma ile doldurulmuş beyaz lahana rulolarıdır. Türk mutfağındaki beyaz lahana sarmasına benzer. Yemeğin adı, küçük güvercinler anlamına geliyor. Golubtsy ekşi krema ile servis edilir.



Malzemeler

1 adet büyük beyaz lahana

1.5 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

2 diş sarımsak

300 gr kıyma

2 adet rendelenmiş havuç

2 adet domates

Dereotu, maydanoz, kişniş

Tuz, karabiber



Sos için

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı ekşi krema veya creme fraiche tam yağlı

2 su bardağı domates sosu

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Öncelikle beyaz lahanaları haşlayın. Pirinci ıslatın. Daha sonra bir tencerede soğan ve sarımsakları soteleyin. Rendelenmiş havucu ilave edin. Önceden ıslatılmış ve süzülmüş pirinci ve domatesi ekleyip, pişirin. Soğuduktan sonra kıyma, maydanoz, dereotu ve baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın. Hazırlanan iç harç ile lahanaların hepsini irice sarın. Tencereye dizin. Sosu hazırlayın. Et suyu, domates sosu ve kremalı fraiche, tuz ve karabiber çırpın. En son tencerenin üzerine dökün ve pişirin. Ekşi krema veya creme fraiche, dereotu ve maydanoz gibi taze otlar ile servis yapın. Afiyet olsun.

BEEF STROGANOFF

Beef stroganoff, Rus mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Kontrafile dilimlerini; soğan, mantar, krema, turşu ve sarımsak gibi aromatik lezzetler ile buluşturan, üstündeki nefis sosu ve yumuşacık eti ile oldukça lezzetli bir yemektir. Yapılışı da oldukça pratiktir.



Malzemeler

1 kg dana bonfile veya kontrfile

2 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

150 gr mantar

150 gr kornişon turşu

250 ml krema

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber





Yapılışı

Ayçiçeği yağını tavada iyice ısıtın. Soğanları piyazlık doğrayıp ayçiçeği yağında soteleyin. Bonfileleri jülyen doğrayın soğana ilave edin. Ara ara karıştırarak pişirin. Küçük doğradığınız mantar ve turşuları ilave edip birkaç dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Ocaktan almadan önce kremayı ve hardalı ilave edip beş dakika daha pişirin. Servis tabağına alıp, sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.





