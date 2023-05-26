İtalyan mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…

Yayınlanma: 26.05.2023 - 16:28

Güncelleme: 26.05.2023 - 16:28

İtalyan mutfağının, tüm dünyaya yayılan lezzetlerinden biri olan pizzanın geçmişi ekononik sıkıntı çeken halkın yemeği olmasına dayanıyor. Napoli’li fırıncılar açtıkları ince hamurun üzerine bir takım malzemeler koyarak bunu fakir insanlar için basit ve ucuz bir yemek haline getiriyorlar ancak soyluların da ilgisini çeken bu yemek hızlı bir şekilde ünlenip farklı türler kazanarak günümüze kadar geliyor. Peynir ve şarap çeşitleri bu mutfağın oldukça büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Kahveler özellikle espresso da fark edilir lezzetler arasında yerini alıyor.

İtalyan mutfağının en ünlü makarna türleri arasında Spaghetti, penne, maccheroni, fettucine, linguine, fusilli ve içleri dolgulu olan ravioli ve tortellini yer alıyor. Bu makarnaların en vurucu noktası ise elbetteki ki kuvvetli lezzetlere sahip olan sosları. Bolonez, napoliten, pesto ve arabiatta en çok bilinenler arasında yer alıyor. Bolonezin ana maddesi domates ve kıyma iken napoliten etsiz, yalnızca domatesten oluşuyor. Pesto sos zeytinyağı, fesleğen gibi ürünleri barındırırken arabiatta acılı ve zeytinli bir domates sos olma özelliğini taşıyor.

Bu kadar fazla makarna çeşidinin yanı sıra azar azar ve yavaşça eklenen suyla pirincin pişirilmesinden doğan risotto da yerini alıyor. Risotto deniz ürünleri, kıyma, sebze ya da mantar gibi seçeneklerle sunuluyor.

Coğrafi konumu dolayısıyla bol miktarda zeytinin dolayısıyla zeytinyağının üretildiği İtalya’da yediğiniz hemen hemen her yemekte bu yoğun ve leziz tadı bulabilirsiniz. Makarna ve pizza gibi hamur işlerinin bu kadar yaygın olmasının en temel sebebi ise ülkenin neredeyse her yerinde yetişen buğdaya dayanıyor.





Bu mutfakta çorbalar da önemli yer tutuyor. Ülkemizde de restaurant menülerinde sıklıkla görebileceğimiz minestrone olarak adlandırılan sebze çorbası diğer çorbalarda olduğu gibi bruschetta ile servis ediliyor. Bruschetta İtalyanların sarımsaklı ekmeği olarak da adlandırılabilir.



İtalyanların en ünlü tatlısı hepimizin bildiği gibi tiramisu. Tiramisu kedi dili bisküvi, maskarpone peyniri ve kahve liköründen yapılıyor. İtalya'nın Roma şehrinde doğan farklı şeker çeşitleri ve farklı meyvelerle yapılan dünyaca ünlü bir dondurma haline gelen gelatoyu unutmamak gerekir.

PİZZA MARGHERITA

Adını Kraliçe Savoylu Margherita’dan alan ve kırmızı-beyaz-yeşil renkleriyle İtalya’nın sembolü olan Margherita pizza, en temel pizza olarak görülüyor. Sadece peynir ile hazırlanır. Ek olarak fesleğen, sarımsak ve sos kullanılabilir. Bu nedenle vejetaryen menüleri için de uygun bir pizzadır. Hamurun üzerine marinara sosu, mozzarella peyniri ve fesleğen yaprakları eklenmesiyle elde edilen bu pizzanın denemek isterseniz işte tarifi…



Malzemeler

Hamuru için

2.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

Sosu için

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates

1 tatlı kaşığı acı sos

1 diş sarımsak

2 dal kekik

1 yemek kaşığı su

Üzeri için

100 gram rokfor peyniri

150 gram mozzarella peyniri

100 gram kaşar peyniri

80 gram parmesan peyniri



Yapılışı

Öncelikle pizza hamuru için kuru maya, bal ve suyu koyup pizza hamurunu karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika bekleyin. Un ve tuzu eleyerek yoğurma kabına alın. Unun ortasını çukur şeklinde açın. Bu kısma mayalı karışımı ve zeytinyağını ekleyin. Unu ortadan dışa doğru olacak şekilde karıştırın. Kıvam almaya başladığında ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Hamur kabının üzerini streç film ile örterek dinlendirin. Sos için, rendelenmiş domates ve sarımsağı kavurun. Üzerine acı sos, taze kekik dalları, domates salçası ve çok az su ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Hazırladığınız sosu ocaktan alarak soğuması için kenarda bekletin. Mayalanan pizza hamurunu 3 eşit parçaya ayırın. Unlanmış mutfak tezgahında bezeleri elinizle yuvarlak olacak şekilde açın. Fırın tepsisinin tabanını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Açtığınız hamurları tepsilere yerleştirin. Pizzaların üzerine önce rendelenmiş mozzarella peyniri, ardından ufalanmış rokfor peyniri, daha sonra rendelenmiş parmesan ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Dilerseniz, pizzayı dörde bölerek her parçasına tek peynir de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız pizzaları önceden ısıtılmış 250 dereceli fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

PESTO SOSLU GNOCCHI

Son yıllarda İtalyan mutfağından en çok karşılaştığımız tariflerin başında ise gnocchi geliyor. Gnocchi’nin yalnızca üç temel malzemesi bulunuyor: Patates, un ve yumurta sarısı. Gnocchi, pek çok farklı şekilde hazırlanabiliyor. En bilindik haliyle pesto sos ve domates sosu ile hazırlanıyor. İşte pesto soslu gnocchi tarifi…



Malzemeler

4 adet patates

1.5 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber



Pesto Sosu için

Malzemeler

1 demet taze fesleğen

1 fncan çam fıstığı

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı parmesan peyniri

3 yemek kaşığı krema



Yapılışı



Öncelikle patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Soğuyunca patatesleri soyun ve rendeleyin. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Üstüne yumurta sarısını ekleyip, tekrar karıştırın. Unu karışıma ilave edip, yoğurun. Hamur elinize yapışıyorsa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Hamuru koyacağınız tezgahın üstüne biraz un dökün. Hamuru buraya alın ve üstüne tekrar az miktarda un ekleyin. Ardından hamuru küçük bir parça şeklinde kesin. Bu parçayı uzun bir sosis dilimi gibi açın ve eşit parçalarla hamuru kesmeye başlayın. Kestiğiniz hamur parçalarını çatalın arka kısmından yuvarlayarak hafif tırtıklı bir görünüme kavuşturun. Hazırladığınız gnocchi’leri kaynar suda haşlayın. Tel süzgeç yardımıyla çıkarın. Pesto sosu için; sarımsakları, çam fıstıklarını ve yıkayıp kuruttuğunuz fesleğenleri blenderdan geçirin. Sos halini almaya başladıktan sonra parmesan peynirini, kremayı ve zeytinyağını ekleyin. Tekrar karıştırın. Sos hazır. Gnocchi ile sosu buluşturabilirsiniz. Afiyet olsun.