Fransız mutfağından gelen doyurucu lezzet: Croque Monsieur tarifi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:37

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:37

Croque Monsieur, Fransız mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan, çıtır ekmekler arasında lezzet dolu bir şarküterinin ve peynirin birleştiği enfes bir sandviçtir. Özellikle kahvaltı ya da brunch sofralarını zenginleştiren bu tarif, kolay hazırlanışıyla da dikkat çeker. İşte, Croque Monsieur yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adım adım hazırlanışı...

CROQUE MONSIEUR TARİFİ

Malzemeler

8 dilim tost ekmeği

4 dilim jambon (isteğe bağlı olarak hindi, tavuk veya dana jambon)

8 dilim kaşar veya gruyere peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

Üzerine serpmek için rendelenmiş kaşar peyniri

CROQUE MONSIEUR YAPILIŞI

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Üzerine unu ekleyerek hafif kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü eklerken sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Sos kaynadığında tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın.

Tost ekmeğinin bir yüzüne ince bir kat beşamel sos sürün.

Ekmeğin üzerine bir dilim jambon ve bir dilim peynir yerleştirin.

Diğer bir ekmeğin de bir yüzüne beşamel sürerek peynirin üzerine kapatın.

Hazırladığınız sandviçlerin üstüne tekrar beşamel sos sürün ve rendelenmiş kaşar serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstleri kızarana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak servis yapın.

Croque Monsieur'ü bir kâse yeşil salata ve sıcak bir kahve eşliğinde servis ederek tam bir Fransız kahvaltısı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Afiyet olsun!