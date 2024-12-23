Türk mutfağının enfes tatlısı: Zerde tatlısı tarifi
Türk mutfağının köklü tarihinden gelen zerde, az bilinen ama eşsiz bir tatlıdır. Safran ve gül suyuyla harmanlanan bu tatlı, hem göze hem de damaklara hitap eder. İşte Osmanlı sofralarından günümüze ulaşan zerde tatlısının hikayesi ve tarifi!
Türk mutfağı, tatlılar konusunda zengin bir mirasa sahiptir ancak bazı lezzetler, hak ettiği ilgiyi görememiştir. Zerde, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan ve şık sunumuyla özel günlerin vazgeçilmezi olmuş bir tatlıdır. Safranın altın rengi ve gül suyunun aromasıyla taçlanan bu tatlı, özellikle düğün ve bayram sofralarında tercih edilmiştir. İşte Türk mutfağının nadide lezzetlerinden biri olan zerde tatlısının yapımı!
ZERDE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre su
- 1 su bardağı pirinç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı safran (ılık suda çözülmüş)
- 2 yemek kaşığı nişasta (yarım çay bardağı suyla karıştırılmış)
- 1 yemek kaşığı gül suyu
- Üzeri için kuş üzümü, dolmalık fıstık ve nar taneleri
Yapılışı:
- Pirinçleri yıkayıp 1 litre suyla tencereye alın. Pirinçler yumuşayana kadar orta ateşte haşlayın.
- Haşlanan pirinçlerin üzerine safranlı suyu ve toz şekeri ekleyerek karıştırın. Tatlının altın sarısı rengini almasını sağlayın.
- Nişastayı yarım çay bardağı suyla karıştırarak yavaş yavaş tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
- Ocağı kapatmadan hemen önce gül suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak tatlıyı ocaktan alın.
- Zerdeyi kaselere paylaştırın ve üzerini kuş üzümü, dolmalık fıstık ve nar taneleriyle süsleyerek servis edin.
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