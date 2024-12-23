Türk mutfağının enfes tatlısı: Zerde tatlısı tarifi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 21:49

Güncelleme: 23.12.2024 - 21:49

Türk mutfağı, tatlılar konusunda zengin bir mirasa sahiptir ancak bazı lezzetler, hak ettiği ilgiyi görememiştir. Zerde, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan ve şık sunumuyla özel günlerin vazgeçilmezi olmuş bir tatlıdır. Safranın altın rengi ve gül suyunun aromasıyla taçlanan bu tatlı, özellikle düğün ve bayram sofralarında tercih edilmiştir. İşte Türk mutfağının nadide lezzetlerinden biri olan zerde tatlısının yapımı!

ZERDE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı safran (ılık suda çözülmüş)

2 yemek kaşığı nişasta (yarım çay bardağı suyla karıştırılmış)

1 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için kuş üzümü, dolmalık fıstık ve nar taneleri

Yapılışı: