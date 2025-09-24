Fransız Mutfağının Kahvaltı Klasiği: Croque Monsieur Tarifi

Avrupa mutfağının en gözde kahvaltı tariflerinden biri olan Croque Monsieur, tostun Fransız yorumu olarak biliniyor. İçinde jambon ve bolca peynir bulunan bu lezzet, üzerine beşamel sos eklenerek fırınlandığında tam bir şölen haline geliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarına farklı bir tat katmak isteyenler için ideal bir seçenek.

CROQUE MONSİEUR TARİFİ

Malzemeler

8 dilim tost ekmeği

4 dilim dana jambon

8 dilim kaşar veya gruyere peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı