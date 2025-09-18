Fransız mutfağının zarif lezzeti: Quiche Lorraine tarifi

Fransa’nın Lorraine bölgesinden dünyaya yayılan Quiche Lorraine, tuzlu tartların en ünlüsüdür. Kıtır tabanının üzerine dökülen krema, yumurta, peynir ve pastırma karışımı fırında pişirilerek nefis bir kıvam alır. Hem kahvaltılarda hem de ana öğünlerde şık bir seçenek olan Quiche Lorraine, Fransız mutfağının zarif ve doyurucu lezzetlerinden biri olarak bilinir.

QUİCHE LORRAİNE TARİFİ

Malzemeler

250 gr un

125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı soğuk su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gr pastırma veya füme jambon (ince doğranmış)

200 ml krema

200 ml süt

3 adet yumurta

150 gr rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

Tuz, karabiber, muskat rendesi

Yapılışı