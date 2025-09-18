Fransız mutfağının zarif lezzeti: Quiche Lorraine tarifi

Fransa’nın Lorraine bölgesinden dünyaya yayılan Quiche Lorraine, tuzlu tartların en ünlüsüdür. Kıtır tabanının üzerine dökülen krema, yumurta, peynir ve pastırma karışımı fırında pişirilerek nefis bir kıvam alır. Hem kahvaltılarda hem de ana öğünlerde şık bir seçenek olan Quiche Lorraine, Fransız mutfağının zarif ve doyurucu lezzetlerinden biri olarak bilinir.
QUİCHE LORRAİNE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gr un
- 125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
- 1 adet yumurta
- 3-4 yemek kaşığı soğuk su
- Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 200 gr pastırma veya füme jambon (ince doğranmış)
- 200 ml krema
- 200 ml süt
- 3 adet yumurta
- 150 gr rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri
- Tuz, karabiber, muskat rendesi
Yapılışı
- Hamur tabanı için unu ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar ovalayın.
- Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyerek toparlanacak bir hamur elde edin. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru unlu zeminde açıp yağlı kağıt serilmiş tart kalıbına yerleştirin. Üzerini çatalla delip 180 derecelik fırında 10 dakika ön pişirme yapın.
- İç harç için yumurta, süt, krema ve baharatları çırpın. Rendelenmiş peyniri ekleyin.
- Ön pişmiş hamurun üzerine pastırmaları yayın, karışımı dökün.
- 180 derece fırında 30-35 dakika altın rengini alana kadar pişirin.
- Ilık veya soğuk servis edin.