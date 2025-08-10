Fransız pastacılığının inci lezzeti: Tarte Tatin tarifi

Fransa’nın Loire Vadisi’nde 19. yüzyılda tesadüfen ortaya çıkan Tarte Tatin, bugün dünyanın dört bir yanında yapılan klasikleşmiş bir tatlı. Altında yoğun karamel, üzerinde altın rengi milföy bulunan bu tatlı, ters çevrilerek servis ediliyor. Sıcak ve vanilya dondurmasıyla birleştiğinde ise unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor.

TARTE TATIN TARİFİ

Malzemeler:

6 adet sert elma

100 g tereyağı

150 g toz şeker

1 paket milföy hamuru

1 çay kaşığı tarçın

Vanilyalı dondurma (servis için)

Yapılışı: