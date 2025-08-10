Fransız pastacılığının inci lezzeti: Tarte Tatin tarifi

Fransa’nın Loire Vadisi’nde 19. yüzyılda tesadüfen ortaya çıkan Tarte Tatin, bugün dünyanın dört bir yanında yapılan klasikleşmiş bir tatlı. Altında yoğun karamel, üzerinde altın rengi milföy bulunan bu tatlı, ters çevrilerek servis ediliyor. Sıcak ve vanilya dondurmasıyla birleştiğinde ise unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor.
TARTE TATIN TARİFİ
Malzemeler:
- 6 adet sert elma
- 100 g tereyağı
- 150 g toz şeker
- 1 paket milföy hamuru
- 1 çay kaşığı tarçın
- Vanilyalı dondurma (servis için)
Yapılışı:
- Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın, dörde bölün.
- Fırına dayanıklı bir tavada tereyağı ve şekeri orta ateşte eriterek karamel haline getirin.
- Elmaları tavaya dizin, tarçın serpin ve 10 dakika kısık ateşte pişirin.
- Milföy hamurunu elmaların üzerine kaplayacak şekilde yerleştirin, kenarlarını içe doğru sıkıştırın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Fırından çıkarır çıkarmaz dikkatlice servis tabağına ters çevirin.
- Sıcak servis edin, yanına vanilya dondurma ekleyin.