Hafifliği ve pratikliğiyle favoriniz olacak enfes lezzet: Pavlova tatlısı tarifi
Tatlı dünyasında, hafif ve zarif tatlar arayanlar için Pavlova tatlısı mükemmel bir seçenektir. Adını ünlü Avustralyalı balerin Anna Pavlova'dan alan bu tatlı, özellikle özel günlerde ve davetlerde şıklığı ve lezzeti ile dikkat çeker.
Hem göz alıcı hem de tatmin edici bu tatlı, tarifiyle evde hazırlamanız için ideal bir seçenektir. Merengin gevrek dış yüzeyi ve hafif iç yapısı, üzerindeki taze meyvelerle birleşerek mükemmel bir tat deneyimi sunar. Bu tarifi uygulayarak, sevdiklerinize şık ve lezzetli bir tatlı sunabilirsiniz. Peki, hafifliği ve pratikliğiyle favoriniz olacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Pavlova tatlısı tarifi...
PAVLOVA TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Mereng için:
4 adet yumurta beyazı
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı sirke (veya limon suyu)
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
Üzeri için:
1 su bardağı krema
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Taze meyveler (çilek, kivi, yaban mersini gibi)
Nane yaprakları (isteğe bağlı)
PAVLOVA TATLISI YAPILIŞI
Fırınınızı 120°C'ye (250°F) önceden ısıtın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine Pavlova'nın tabanının şekil alabilmesi için bir daire çizin.
Bu adım, mereng tabanının düzgün bir şekilde pişmesine yardımcı olur.
Yumurta beyazlarını geniş bir karıştırma kabına alın.
Yumurta beyazlarını tamamen temiz ve kuru bir kabın içinde çırpmak, iyi bir köpük elde etmek için önemlidir.
Yumurta beyazlarını bir mikser yardımıyla hafif ve kabarık olana kadar çırpın.
Şekerin tamamını yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.
Şeker iyice eriyene kadar çırpmaya devam edin ve karışım sert tepeler oluşana kadar devam edin.
Sirke veya limon suyu, merengin stabilitesini artırır.
Bu karışıma ekleyin ve son olarak mısır nişastası ve vanilini de ekleyip karıştırın.
Mereng karışımını, önceden çizdiğiniz daire şeklinde fırın tepsisine yayın.
Üzerine küçük çukurcuklar açarak, tatlının daha iyi pişmesini ve ortasının hafifçe çökmüş bir yapıya kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Merengi önceden ısıtılmış fırına yerleştirin ve yaklaşık 1-1.5 saat pişirin.
Merengin dışı gevrek ve sert olmalı, içi ise hafifçe yumuşak kalmalıdır.
Pişirme süresi tamamlandıktan sonra fırını kapatın ve merengin içinde soğumasını bekleyin.
Fırın kapağını kapalı tutarak, merengin yavaşça soğumasını sağlayın.
Soğuyan merengin üzerine, bir mikserle çırptığınız krema ve pudra şekerini ekleyin.
Krema, sert ve kıvamlı olana kadar çırpılmalıdır.
Krema ile merengin üzerine güzel bir tabaka yayın ve üzerine taze meyvelerle süsleyin.
Çilek, kivi, yaban mersini gibi meyveler Pavlova'ya hem renk hem de tat katar.
Pavlova tatlınızı meyvelerle süsleyip, soğuk servis yapın.
Tatlıyı taze olarak tüketmek en iyisidir.
Afiyet olsun!
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