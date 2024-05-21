3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...
Anadolu'nun derin mutfak mirasından gelen ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kavut, tatlı tutkunları için eşsiz ve geleneksel bir lezzet sunar. Un helvasına benzeyen bu tarif, arpa unu ve pekmezin muhteşem uyumuyla hazırlanır. Bu tatlı, hem lezzeti hem de sağladığı enerji ile dikkat çeker.
Bu tarif, tereyağında kavrulmuş unun muhteşem kokusu ve pekmezle bir araya gelerek damakları şenlendiren bir lezzet sunuyor. Asırlardır sofralarda yerini koruyan bu tatlı, özellikle kıtlık zamanlarında ve seferberlik dönemlerinde Anadolu insanının yanında olmuş, besleyici özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Peki, 3 bin yıllık enerji bombası bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Kavut tatlısı tarifi...
KAVUT TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
1.5 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı arpa unu
2 yemek kaşığı pekmez
5 adet ceviz
KAVUT TATLISI YAPILIŞI
Yağı tavaya alarak eritin.
Unu ilave ederek kavurun.
Topaklanmaması için durmadan karıştırın.
Kokusu çıkınca pekmezi ilave ederek altını kapatın.
Ceviz ile servis edin.
Kavut tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!
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