3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...

Anadolu'nun derin mutfak mirasından gelen ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kavut, tatlı tutkunları için eşsiz ve geleneksel bir lezzet sunar. Un helvasına benzeyen bu tarif, arpa unu ve pekmezin muhteşem uyumuyla hazırlanır. Bu tatlı, hem lezzeti hem de sağladığı enerji ile dikkat çeker.