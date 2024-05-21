3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2024 Salı, 18:14
3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...

Anadolu'nun derin mutfak mirasından gelen ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kavut, tatlı tutkunları için eşsiz ve geleneksel bir lezzet sunar. Un helvasına benzeyen bu tarif, arpa unu ve pekmezin muhteşem uyumuyla hazırlanır. Bu tatlı, hem lezzeti hem de sağladığı enerji ile dikkat çeker.

3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...

Bu tarif, tereyağında kavrulmuş unun muhteşem kokusu ve pekmezle bir araya gelerek damakları şenlendiren bir lezzet sunuyor.  Asırlardır sofralarda yerini koruyan bu tatlı, özellikle kıtlık zamanlarında ve seferberlik dönemlerinde Anadolu insanının yanında olmuş, besleyici özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Peki, 3 bin yıllık enerji bombası  bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Kavut tatlısı tarifi...

3 bin yıllık enfes lezzet: Kavut tatlısı tarifi...

KAVUT TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı arpa unu

2 yemek kaşığı pekmez

5 adet ceviz

KAVUT TATLISI YAPILIŞI

Yağı tavaya alarak eritin.

Unu ilave ederek kavurun. 

Topaklanmaması için durmadan karıştırın.

Kokusu çıkınca pekmezi ilave ederek altını kapatın. 

Ceviz ile servis edin.

Kavut tarifiniz hazır. 

Afiyet olsun!

Kavut tatlısı tarifi Kavut tatlısı tatlı tatlı krizi Tatlı tarifi pratik tatlı pratik tatlı tarifi

En Çok Okunan Haberler