Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Domates soslu fırın makarna tarifi
Domates soslu fırında makarna, hem yapımı kolay hem de son derece lezzetli bir yemektir. Haşlanmış makarnaların, zengin domates sosu ve çeşitli baharatlarla bir araya getirilmesiyle oluşan bu yemek, fırında pişirildiğinde tüm lezzetleri bir araya getirir. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpilir ve fırında, peynirin eriyip altın sarısı bir renk alması sağlanır.
Bu şekilde, yumuşak iç dokusu ve çıtır üst katmanı ile mükemmel bir uyum yakalanır. Domates soslu fırında makarna, hem günlük yemekler hem de özel davetler için ideal bir seçimdir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin beğeneceği bu lezzet, sofralarınızı şenlendirecek. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, domates soslu fırında makarna tarifi...
DOMATES SOSLU FIRIN MAKARNA TARİFİ
Malzemeler:
1/2 paket burgu makarna
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 adet domates (rendelenmiş)
3 tutam tuz
1,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yaprak taze fesleğen
3 adet domates (üzerini kaplamak için)
100 gram rendelenmiş mozarella
DOMATES SOSLU FIRIN MAKARNA YAPILIŞI
1 tatlı kaşığı zeytinyağını ısınmış tavaya dökün.
Rendelenmiş domatesi ilave edin.
2 tutam tuz, domates salçası 1,5 su bardağı da suyu ilave edip kaynayana kadar pişirin.
Fırını 165 dereceye ayarlayın.
Isıya dayanıklı cam kabın içine makarnayı yayın.
Kaynayan domatesli harcı üzerine dökün ve üzeri için iri iri halka halka doğradığınız domatesleri makarnanın üzerine dizin.
1 tutam tuzu da bu aşamada domateslerin üzerine serpin.
Makarnalar yumuşayana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.
Makarnalar yumuşayınca üzerine rendelenmiş mozzarella peynirini ilave edin ve peynirler eriyinceye kadar tekrar fırınlayın.
Peynirler de eriyince sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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