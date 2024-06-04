Asya mutfağını sevenler için pratik lezzet: Yumurtalı Çin pilavı tarifi...
Asya mutfağının sıra dışı bir lezzeti olan Yumurtalı Çin Pilavı doyuruculuğu ile favorileriniz arasına girmeye aday. Bu tarif, bildiğimiz pilav çeşitlerinden farklı bir deneyim sunuyor. Yumurtalı Çin Pilavı, yeşilliklerle zenginleştirilmiş ve omletle mükemmel bir şekilde bütünleşmiş bir pilav çeşididir. Yeşillikler, pilava hem görsel olarak çekici bir renk katarken hem de taze ve hafif bir tat sunar.
Yumurtalı Çin Pilavı, hem göz zevkine hitap eden hem de sağlıklı bir alternatif sunan bir yemektir. Yeşilliklerin tazeliği, omletin yumuşaklığı ve pilavın lezzetiyle bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Asya mutfağından hoşlananlar için keşfedilmeye değer bir lezzet olan Yumurtalı Çin Pilavı, sofralarınızı renklendirecek ve misafirlerinizi etkileyecek bir seçenektir. Peki, Asya mutfağını sevenler için pratik bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte yumurtalı Çin pilavı tarifi...
YUMURTALI ÇİN PİLAVI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 dal taze soğan
1 adet küçük boy havuç
2 adet yumurta
1,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
YUMURTALI ÇİN PİLAVI YAPILIŞI
Bol suda yıkayıp ayıkladığınız taze soğanları incecik kıyın.
Kabuklarını soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin.
Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın.
Doğranmış taze soğan ve havuçları ekleyip hafif bir renk alana kadar kavurmaya başlayın.
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri ekleyip pirinçler şeffaf bir renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.
Ardından sıcak su ve tuz ekleyip kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.
Küçük bir kaba kırdığınız yumurtaları çırpın.
Suyunu tamamen çekmekte olan pilava çırpılmış yumurtaları ekleyip hafifçe karıştırdıktan sonra pişirme işlemini kapağı kapalı tencerede 3-4 dakika daha sürdürün.
Pirinçler suyunu çekip yumurtalar kızarmaya başladığında pilav tenceresinin üzerine kağıt havlu kapatıp pilavı demlenmeye bırakın.
Servis kaseleri yardımıyla şekil verip ılık ya da sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi
- Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...
- Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...
- Fransız mutfağının vazgeçilmezi: Krem karamel tarifi
- Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...
- Sıcak havalarda içinizi serinletecek lezzet: Kızarmış dondurma tarifi...
- Pazar kahvaltılarına pratik bir lezzet: Tavada lavaş böreği tarifi...
- Bol proteinli ve sağlıklı: Fırında Sebzeli Tavuk Sote tarifi
- Sıcak havalarda içinizi serinletecek bir lezzet arayanlara: Yalancı tavuk göğüsü tarifi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor
- Kadın Meclisleri'nden TRT Spor'un o açıklamasına tepki
- 'Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı yalan!'