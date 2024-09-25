Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

DUDOVE TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için, bir tencereye toz şeker ve suyu alarak orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Şeker eridikten sonra ocaktan alın, içine vanilya ve limon suyunu ekleyin.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Tatlı hamuru için, bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın.

Çırpma teli ile iyice çırparak karışımın köpüklü bir kıvam almasını sağlayın.

Ardından yoğurdu ekleyin ve karbonatı ilave ederek karışımı homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.

Karışıma sıvı yağı ekleyin ve beş dakika daha çırpın.

Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ederken, aralarda kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek hamurun elinize yapışmayan bir kıvama gelmesini sağlayın.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine fındık yerleştirip, Antep fıstığı ve serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün ve şerbeti iyice çekmesi için bekletin.

Eğer tatlılar şerbeti tam çekmediyse, üzerini bir tepsiyle kapatıp fırında beş dakika daha bekletin.

Tatlınızı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!