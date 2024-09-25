Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi
cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 16:59
Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

Dudove tatlısı, Boşnak mutfağının nadide ve çok sevilen tatlılarından biridir. Yumuşak yapısı, zengin lezzeti ve kolay hazırlanışıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu lezzet, özellikle şerbetli tatlı sevenler için ideal bir tercihtir. 

Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

Dudove tatlısı, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla, özel günlerde ya da günlük öğünler sonrasında tatlı bir alternatif olarak sofralarda yerini alabilir. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tatlı, damaklarda bıraktığı yumuşak ve zarif lezzetle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Dudove tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes Dudove tatlısı tarifi...

Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

DUDOVE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

3-3,5 su bardağı un

2 adet yumurta

2 Türk kahvesi fincanı toz şeker

2 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı ucuyla karbonat

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Antep fıstığı tozu

Fındık

Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi

DUDOVE TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için, bir tencereye toz şeker ve suyu alarak orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. 

Şeker eridikten sonra ocaktan alın, içine vanilya ve limon suyunu ekleyin. 

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Tatlı hamuru için, bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın.

Çırpma teli ile iyice çırparak karışımın köpüklü bir kıvam almasını sağlayın. 

Ardından yoğurdu ekleyin ve karbonatı ilave ederek karışımı homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.

Karışıma sıvı yağı ekleyin ve beş dakika daha çırpın. 

Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ederken, aralarda kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin. 

Unu kontrollü şekilde ilave ederek hamurun elinize yapışmayan bir kıvama gelmesini sağlayın.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 

Üzerine fındık yerleştirip, Antep fıstığı ve serpiştirin. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün ve şerbeti iyice çekmesi için bekletin. 

Eğer tatlılar şerbeti tam çekmediyse, üzerini bir tepsiyle kapatıp fırında beş dakika daha bekletin. 

Tatlınızı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Dudove tatlısı tarifi şerbetli tatlı Boşnak mutfağı

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