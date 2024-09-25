Boşnak mutfağının sevilen lezzeti: Dudove tatlısı tarifi
Dudove tatlısı, Boşnak mutfağının nadide ve çok sevilen tatlılarından biridir. Yumuşak yapısı, zengin lezzeti ve kolay hazırlanışıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu lezzet, özellikle şerbetli tatlı sevenler için ideal bir tercihtir.
Dudove tatlısı, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla, özel günlerde ya da günlük öğünler sonrasında tatlı bir alternatif olarak sofralarda yerini alabilir. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tatlı, damaklarda bıraktığı yumuşak ve zarif lezzetle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Dudove tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes Dudove tatlısı tarifi...
DUDOVE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
3-3,5 su bardağı un
2 adet yumurta
2 Türk kahvesi fincanı toz şeker
2 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı ucuyla karbonat
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri için:
Antep fıstığı tozu
Fındık
DUDOVE TATLISI YAPILIŞI
Şerbeti hazırlamak için, bir tencereye toz şeker ve suyu alarak orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
Şeker eridikten sonra ocaktan alın, içine vanilya ve limon suyunu ekleyin.
Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Tatlı hamuru için, bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın.
Çırpma teli ile iyice çırparak karışımın köpüklü bir kıvam almasını sağlayın.
Ardından yoğurdu ekleyin ve karbonatı ilave ederek karışımı homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.
Karışıma sıvı yağı ekleyin ve beş dakika daha çırpın.
Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ederken, aralarda kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin.
Unu kontrollü şekilde ilave ederek hamurun elinize yapışmayan bir kıvama gelmesini sağlayın.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine fındık yerleştirip, Antep fıstığı ve serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün ve şerbeti iyice çekmesi için bekletin.
Eğer tatlılar şerbeti tam çekmediyse, üzerini bir tepsiyle kapatıp fırında beş dakika daha bekletin.
Tatlınızı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Güneydoğu'nun lezzet dolu sofrası: Kilis Tava tarifi
- Çin mutfağının pratik yemeği: Dilenci tavuğu tarifi
- Akşam yemeğine değişik lezzet arayanlara enfes lezzet: Kremalı limon soslu tavuk tarifi
- Farklı kahvaltılık tarif arayanlar için Kilis mutfağından gelen enfes lezzet: Mıkla tarifi
- Aniden gelen tatlı krizlerine pratik çözüm: Buzluk kurabiyesi tarifi
- Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Mac and Cheese tarifi
- Kore'nin renkli ve lezzetli pirinç ruloları: Kimbap tarifi
- Japon mutfağının enfes lezzeti: Tavuklu ramen tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Hastane yolunda facia!
- 'Meşru müdafaa' savunması!