Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü

FIRINDA SEBZELİ TAVUK İNCİK

Malzemeler:

6 adet tavuk incik

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 baş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Kekik, pul biber, karabiber, tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Tavuk incikleri tuz ve baharatlarla marine edin. Sebzeleri doğrayıp, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Tüm malzemeleri fırın tepsisine dizin. Üzerine salçalı suyu dökün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 45-50 dakika pişirin. Üzeri nar gibi kızarınca çıkarın.