Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 14. gün iftar menüsü...
YOĞURTLU TUTMAÇ ÇORBASI
Malzemeler:
1 çay bardağı erişte
1 çay bardağı haşlanmış nohut
5 su bardağı su
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı tereyağı
Nane, pul biber
Yapılışı:
Suyu kaynatıp erişteleri ekleyin, biraz pişirin. Haşlanmış nohutları ilave edin. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, yavaşça tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kesilmesini önleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ezilmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine kızdırılmış tereyağında nane ve pul biber dökün. Sıcak servis edin.
FIRINDA SEBZELİ TAVUK İNCİK
Malzemeler:
6 adet tavuk incik
2 adet patates
2 adet havuç
1 adet kabak
1 adet kırmızı biber
1 baş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Kekik, pul biber, karabiber, tuz
1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
Tavuk incikleri tuz ve baharatlarla marine edin. Sebzeleri doğrayıp, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Tüm malzemeleri fırın tepsisine dizin. Üzerine salçalı suyu dökün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 45-50 dakika pişirin. Üzeri nar gibi kızarınca çıkarın.
BULGURLU PAZI SARMASI
Malzemeler:
1 bağ pazı
1 su bardağı ince bulgur
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kararbiber, pul biber, kimyon
1 çay kaşığı tuz
1/2 limon suyu
Yapılışı:
Bulguru sıcak suyla şişirin. Soğanı küçük doğrayıp yağda kavurun, salça ve baharatları ekleyin. Bulgurla harmanlayın. Pazı yapraklarını sıcak suda haşlayın, sarmalık hale getirin. İç harçtan koyup sarın. Tencereye dizip limonlu suyla kısık ateşte pişirin.
YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
Malzemeler:
1 bağ semizotu
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Yapılışı:
Semizotlarını güzelce yıkayıp ayıklayın. Yoğurdu ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip soğuk servis edin.
FIRINLANMIŞ PİDE ÜZERINDE HUMUS
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
1/2 limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kimyon, tuz
Ramazan pidesi (fırınlanmış, çıtır)
Yapılışı:
Tüm malzemeleri blenderda püre haline getirin. Ramazan pidesi dilimlerini fırında kızartıp, üzerine humusu sürün. Pul biber ve zeytinyağı gezdirip servis edin.
BURMA BAKLAVA
Malzemeler:
1 paket baklavalık yufka
200 g tereyağı (eritilmiş)
2 su bardağı dövülmüş ceviz
2 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti hazırlayın:
Şeker ve suyu kaynatın, limon damlatıp soğumaya bırakın. 2 yufkayı üst üste serin, eritilmiş tereyağı sürün ve ceviz serpiştirin. Oklavaya sarın, büzüp tepsiye dizin. Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayın. Üzerine tereyağı dökün, 180°C fırında altın rengi olana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak baklavaya soğuyan şerbeti dökün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi