Bugün iftarda ne pişirsem? 15. gün iftar menüsü

TERBİYELİ TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı arpa şehriye

6 su bardağı su (tavuk suyu)

1 adet yumurta sarısı

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Haşlama suyunu süzüp kullanın. Tencereye tavuk suyunu alın, kaynayınca şehriyeleri ilave edin. Şehriyeler pişerken, terbiyesi için yumurta sarısı, limon suyu ve unu bir kasede çırpın. Kaynayan çorbadan birkaç kaşık alıp terbiyeyi ılıtın ve tencereye yavaşça ekleyin. Didiklenmiş tavukları ekleyin, bir taşım kaynatıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve sıcak servis edin.