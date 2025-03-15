Bugün iftarda ne pişirsem? 15. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 15. gün iftar menüsü...
TERBİYELİ TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI
Malzemeler:
1 adet tavuk göğsü
1 su bardağı arpa şehriye
6 su bardağı su (tavuk suyu)
1 adet yumurta sarısı
1 adet limon suyu
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Haşlama suyunu süzüp kullanın. Tencereye tavuk suyunu alın, kaynayınca şehriyeleri ilave edin. Şehriyeler pişerken, terbiyesi için yumurta sarısı, limon suyu ve unu bir kasede çırpın. Kaynayan çorbadan birkaç kaşık alıp terbiyeyi ılıtın ve tencereye yavaşça ekleyin. Didiklenmiş tavukları ekleyin, bir taşım kaynatıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve sıcak servis edin.
FIRINDA PATATES PÜRELİ KÖFTE
Malzemeler:
Köftesi için:
500 gr dana kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 çay bardağı galeta unu
1 yumurta
Tuz, karabiber, kimyon
Püresi için:
5 adet büyük boy patates
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
Köfte malzemelerini yoğurup yuvarlak köfteler hazırlayın ve az yağda kızartın. Patatesleri haşlayıp ezin. Süt, tereyağı ve tuzu ekleyerek püre yapın. Fırın kabına önce patates püresini yayın, üzerine köfteleri dizin. Kaşar peyniri serpiştirip 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı pilavlık bulgur
1/2 çay bardağı arpa şehriye
2,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Yapılışı:
Tereyağında şehriyeyi kavurun. Bulguru ekleyip 1-2 dakika kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakıp servis edin.
NAR EKŞİLİ KURU BÖRÜLCE SALATASI
Malzemeler:
1 su bardağı kuru börülce
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet salatalık
6-7 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limon suyu
Tuz, pul biber
Yapılışı:
Kuru börülceleri haşlayıp süzün ve soğutun. Kapya biber, salatalık, taze soğan ve maydanozu küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri geniş bir kasede harmanlayın. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve pul biber gezdirin, karıştırın. Soğuk olarak servis edin.
PORTAKAL AROMALI REVANİ TATLISI
Malzemeler:
Kek için:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 portakal kabuğu rendesi
Şerbet için:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti hazırlayın:
Su ve şekeri kaynatıp limon suyunu ekleyin, soğumaya bırakın. Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sıvı yağ, yoğurt ve portakal kabuğu rendesini ekleyin, karıştırın. İrmik, un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru hazırlayın. Yağlanmış tepsiye dökün, 180 derece fırında altın sarısı olana dek pişirin. Fırından çıkan sıcak revaninin üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbetini çekip soğuyunca dilimleyin, hindistan cevizi veya antep fıstığı ile süsleyin.
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