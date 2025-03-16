Bugün iftarda ne pişirsem? 16. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 16. gün iftar menüsü...
FIRINLANMIŞ KARNIBAHAR ÇORBASI
Malzemeler:
1 küçük karnıbahar
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 litre tavuk suyu
1 çay bardağı krema
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kekik
Yapılışı:
Karnıbaharı küçük parçalara ayırın ve fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip 200°C’de yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Bir tencerede tereyağını eritin, ince doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Karnıbaharları ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Üzerine un ekleyip karıştırın. Ardından tavuk suyunu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar pişirin, sonra el mikseriyle çorbayı püre haline getirin. Son olarak kremayı ekleyin, kekikle tatlandırın ve 5 dakika daha pişirin.
KUZU TANDIR
Malzemeler:
1 kg kuzu eti (dana eti de kullanılabilir)
3 adet soğan (dörde bölünmüş)
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Kuzu etini geniş bir tencereye alın, üzerine soğan, sarımsak, kekik, pul biber ve tuzu ekleyin. Zeytinyağını ekleyin, karıştırın ve üzerini kapatıp 180 derece fırında yaklaşık 2-3 saat kadar pişirin. Et iyice yumuşadığında tandır hazır. Yanında pilav ya da fırınlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.
FIRIN PATATES
Malzemeler:
4 adet patates (kabuğu soyulmuş ve doğranmış)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Patatesleri küp şeklinde doğrayın, bir kaba alın. Zeytinyağını, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkan patatesler servise hazır.
ÇOBAN SALATA
Malzemeler:
2 adet domates (doğranmış)
2 adet salatalık (doğranmış)
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı sumak (isteğe bağlı)
Taze nane (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Domatesleri, salatalıkları ve soğanı doğrayın ve geniş bir kaseye alın. Zeytinyağını, nar ekşisini, tuzu, karabiberi ve sumak ekleyin. Karıştırarak tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Üzerine taze nane ekleyerek soğuk servis yapın.
İRMİK HELVASI
Malzemeler:
1 su bardağı irmik
1/2 su bardağı tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay kaşığı vanilin
Yapılışı:
Tereyağını ve sıvı yağı bir tencerede eritin. İrmikleri ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Şeker, süt ve suyu karıştırıp irmiğin üzerine ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın, kıvama gelince altını kapatıp 10 dakika demlenmesini bekleyin. Vanilini ekleyip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
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