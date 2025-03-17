Bugün iftarda ne pişirsem? 17. gün iftar menüsü

KARNABAHAR ÇORBASI

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 avuç çiğ badem

4 su bardağı su (veya sebze suyu)

Tuz, karabiber

5-6 dal taze fesleğen

Üzeri için:

Kavrulmuş badem ve birkaç damla limon

Yapılışı:

Soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Karnabaharı küçük parçalara ayırıp tencereye ekleyin. Bademleri de katıp, üzerine suyu dökün ve haşlayın. Sebzeler yumuşayınca blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Üzerine ince doğranmış fesleğen, kavrulmuş badem ve birkaç damla limon ekleyin.