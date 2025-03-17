Bugün iftarda ne pişirsem? 17. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 17. gün iftar menüsü...
KARNABAHAR ÇORBASI
Malzemeler:
1 küçük boy karnabahar
1 küçük soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 avuç çiğ badem
4 su bardağı su (veya sebze suyu)
Tuz, karabiber
5-6 dal taze fesleğen
Üzeri için:
Kavrulmuş badem ve birkaç damla limon
Yapılışı:
Soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Karnabaharı küçük parçalara ayırıp tencereye ekleyin. Bademleri de katıp, üzerine suyu dökün ve haşlayın. Sebzeler yumuşayınca blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Üzerine ince doğranmış fesleğen, kavrulmuş badem ve birkaç damla limon ekleyin.
SAFRANLI TAVUKLU PERDE PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
1 tavuk göğsü veya but (haşlanmış ve didiklenmiş)
1 su bardağı ceviz içi
1/2 çay bardağı kuş üzümü
1/2 çay bardağı dolmalık fıstık
1 çay kaşığı safran (ılık suda çözülmüş)
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı yeni bahar
1 adet yumurta
100 gr tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı tavuk suyu
Hamur için:
2 su bardağı un, 1 yumurta, 1/2 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
İç pilavı hazırlamak için fıstıkları kavurun, üzerine pirinci ekleyin. Baharatları, safranı ve tavuk suyunu ilave edin. Demlenince ceviz ve üzümleri ekleyin. Hamuru yoğurup 10 dakika dinlendirin. İnce açın ve yağladığınız kalıba serin. İç harcı döküp hamurun kenarlarını kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR KALBİ DOLMASI
Malzemeler:
6 adet enginar kalbi
1 çay bardağı ince bulgur
1 çay bardağı sıcak su
2 dal taze soğan
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tuz
Yarım limon suyu
Yapılışı:
Bulguru sıcak suda şişirin. Soğanı, fıstığı kavurun; bulguru, kuş üzümünü ve baharatları ekleyin. Enginar kalplerinin içine bu harcı doldurun. Üzerine limon suyu gezdirip 10 dakika kadar buharda pişirin.
NAR TANELİ MOR LAHANA VE CEVİZ SALATASI
Malzemeler:
Yarım küçük mor lahana
1 su bardağı nar tanesi
4-5 dal taze kişniş veya maydanoz
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Mor lahanayı ince doğrayın, tuzla ovarak yumuşatın. Üzerine nar, ceviz ve ince kıyılmış kişnişi ekleyin. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine dökün.
BALLI FISTIKLI LOR TATLISI
Malzemeler:
250 gr lor peyniri
1/2 su bardağı irmik
1/2 çay bardağı toz şeker
1 yumurta
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Üzeri için:
3 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı Antep fıstığı kırığı
Yapılışı:
Lor, irmik, yumurta, şeker ve limon kabuğunu yoğurup yuvarlak şekiller verin. Fırın tepsisine dizip 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilıyınca üzerine bal gezdirin, fıstıkla süsleyin.
TAZE ZENCEFİL VE LİMON ŞERBETİ
Malzemeler:
1 küçük parça taze zencefil (ince dilimlenmiş)
1 limonun suyu
1 limonun kabuk rendesi
4 su bardağı su
1/2 su bardağı bal (veya şeker)
3-4 yaprak taze nane
Yapılışı:
Suyu kaynat, zencefili ve limon kabuğunu ekle. 5 dakika kaynatıp altını kapat. Balı veya şekeri ekleyip karıştır. Limon suyunu ve naneleri ekleyip soğut.
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