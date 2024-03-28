Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

KREM KARAMEL

Malzemeler

Kreması için

6 yumurta

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya veya özütü

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağında az su

Yapılışı

Öncelikle karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi koyulaşana kadar pişirin. Krem karamel kaplarına veya muffin kaplarına eşit olarak paylaştırın. Kapların içinde soğuyup, koyulaşacak. Kreması için, derin bir kaseye 6 yumurtayı kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyip, çırpmaya devam edin. Dilerseniz vanilya özütüde kullanabilirsiniz. En son sütü yavaş yavaş ekleyip mikserle çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin veya pürüzsüz olması kremayı süzün. Yumurtalı karışımını önceden karameli döktüğünüz kapların üzerine tekrar paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın biraz soğumasını bekleyin. Sonra buzdolabında kaldırın ve soğuyana kadar bekleyin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın. Ters çevirdiğinizde dibindeki karamelin aktığını göreceksiniz. İftar için krem karamel hazır, afiyet olsun.