Bugün iftarda ne pişirsem? 24. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 24. gün iftar menüsü...
EZOGELİN ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı ince bulgur
1 adet kuru soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı nane
Tuz ve karabiber (damak tadına göre)
6-7 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı:
Mercimek, pirinç ve bulguru yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alın, soğanları ekleyip kavurun. Sarımsağı da ekleyerek birkaç dakika daha soteleyin. Salçayı ekleyerek karıştırın, ardından pul biber ve naneyi ilave edin. Mercimek, pirinç ve bulguru tencereye alın. Suyu veya et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve tahıllar yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ekleyebilirsiniz. Çorbanın kıvamı yoğun gelirse biraz daha sıcak su eklenebilir. Servis sırasında limon dilimleriyle sunarak lezzetini artırabilirsiniz.
PATLICAN MUSAKKA
Malzemeler:
4 adet orta boy patlıcan
300 gram kıyma
2 adet orta boy soğan
3-4 diş sarımsak
2 adet yeşil biber
3 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ (kızartma için)
1 çay bardağı su
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Beşamel sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Patlıcanları alacalı soyup halka halka dilimleyin. Tuzlu suyun içinde 20 dakika kadar bekletip acısının çıkmasını sağlayın, ardından iyice kurulayın. Kızgın yağda her iki tarafını da kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çekmesini sağlayın. Soğanları ve sarımsakları küçük küçük doğrayın. Yeşil biberleri de ince ince doğrayın. Bir tencerede biraz sıvı yağ ile soğanları ve sarımsakları kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Biberleri ekleyin ve karıştırın. Domatesleri küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. Domates salçasını ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Tereyağını bir tencerede eritin. Yavaş yavaş sütü ekleyerek sürekli karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana kadar pişirin. Fırın kabının tabanına bir sıra kızartılmış patlıcan dizin. Üzerine kıymalı harçtan bir kat koyun. Bu işlemi patlıcanlar ve kıymalı harç bitene kadar tekrarlayın. En üste beşamel sosu dökün ve eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin.
PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu
2 yemek kaşığı tereyağı veya 3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tuz
1-2 damla limon suyu (pirincin beyaz kalması için)
İsteğe bağlı:
1 yemek kaşığı şehriye
Yapılışı:
Pirinci bir kaseye koyun ve üzerine ılık su ekleyip iyice karıştırın. Nişastasını salması için birkaç kez suyunu değiştirerek pirinci yıkayın. Sonrasında süzgeçle süzerek fazla suyunu alın. Eğer şehriye kullanacaksanız, tencereye yağ ekleyin ve şehriyeleri altın rengini alana kadar kavurun. Tereyağını (veya sıvı yağı) tencereye ekleyin. Yağ eridikten sonra yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin. Pirinçleri orta ateşte, şeffaflaşana ve hafifçe kavrulana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ekleyin. Tuz ve limon suyunu da ekleyin. Karışımı bir kez daha karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavı önce yüksek ateşte kaynatın, ardından ocağın altını kısarak pirinçler suyu tamamen çekene kadar, yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Pilav piştikten sonra tencerenin altını kapatın ve üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyup kapağını kapatarak 10-15 dakika dinlenmeye bırakın. Pilavı dikkatlice karıştırarak tane tane olmasını sağlayın. Sıcak olarak servis edin.
GİRİT USULÜ ZEYTİN SALATASI
Malzemeler:
1 su bardağı yeşil zeytin (çekirdeksiz, iri)
1 adet kırmızı kapya biber (küçük)
1 çay bardağı ceviz içi (iri, kırılmış)
2 dal taze soğan
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kekik
1 yemek kaşığı limon suyu
Tuz (zeytinin tuzuna göre dikkatli)
İsteğe bağlı:
Domates
Yapılışı:
Tüm malzemeleri derin bir kasede karıştırın. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyu ekleyin, güzelce harmanlayın. Servis tabağına alıp biraz ceviz ve taze kekikle süsleyin.
FIRIN SÜTLAÇ
Malzemeler:
Pirinç için:
2 su bardağı süt
1 çay bardağı pirinç
Sütlaç için:
1 litre süt
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
Fındık
Yapılışı:
Öncelikle tencerenizi ocağa alın ve sütü ilave edin. Üzerine pirinci ekleyin ve kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak haşlayın. Sütte haşlanan pirinçlere şekeri ilave edin ve karıştırın. Geniş bir kapta 1 litre süt, nişasta ve pirinç ununu karıştırın. Ardından hazırladığınız nişastalı sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Hafif kıvam alan sütlacı fırın tepsisine dizdiğiniz güveç kaplara bölün. Fırın tepsisinin tabanına güvecin çeyreğine gelecek şekilde su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun. Kıyılmış fındıkla servis edin.
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