Bugün iftarda ne pişirsem? 24. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 25. gün iftar menüsü...
DOMATES ÇORBASI
Malzemeler:
4 adet domates (yazdan kalan domates sosuda olabilir)
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı et veya tavuk suyu
3 su bardağı su
1 su bardağı süt veya krema
Tuz, karabiber
Üzeri için:
Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
Öncelikle domateslerin çekirdeklerini çıkarıp blenderden geçirin. Veya yazdan yaptığınız domates sosunu hazırda tutun. Derin bir tencerede, tereyağını ve unu pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kadar biraz daha kavurun. Domates sosunu ekleyin. Yoğun bir unlu domatesli sos elde etmiş olacaksınız. Sosu bir taşım kaynatın. Et suyunu ve suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Ocağın altını kısın. En son yavaş yavaş sütü veya kremayı ilave edin. 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Kruton yada rendelenmiş kaşar peyniriyle sıcak olarak servis edebilirsiniz.
PATLICAN KEBABI
Malzemeler:
4 adet patlıcan
500 gram kıyma (tercihen dana ve kuzu karışık)
1 adet soğan (rendeleyin)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet yeşil biber (doğranmış)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su (kebap sosu için)
Yapılışı:
Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve ortadan ikiye kesin. Ardından her bir yarısını da ince dilimlere ayırın. Dilimlediğiniz patlıcanları tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Bu, patlıcanların acılığını alır ve kızartırken daha az yağ çekmesini sağlar.Geniş bir kaba kıymayı alın. Üzerine rendelediğiniz soğan, ezdiğiniz sarımsak, doğranmış yeşil biber, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin. Malzemeleri güzelce yoğurun. Kıymalı harcı bir süre dinlendirmeniz lezzetini artıracaktır.Patlıcan dilimlerini tuzlu sudan çıkarıp kağıt havluyla kurulayın. Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve patlıcan dilimlerini her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu serili bir tabağa alın, fazla yağını çeksin.Şimdi sırada etli kebapları şekillendirmek var. Kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, patlıcan dilimlerinin arasına yerleştirin ve hafifçe bastırarak kebap şekli verin.Şekillendirdiğiniz etli patlıcanları, önceden ısıtılmış fırına uygun bir tepsiye yerleştirin. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı suyu karıştırarak gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin.Etli patlıcan kebabı fırından çıktıktan sonra bir süre dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.
SEBZELİ BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı bulgur
1 adet soğan
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 adet havuç
1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
3 su bardağı sıcak su (veya et/tavuk suyu)
1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)
Yarım limon suyu (isteğe bağlı)
Taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı, üzeri için)
Yapılışı:
Soğanı ince ince doğrayın. Kırmızı ve yeşil biberleri küp küp doğrayın. Havuçu soyup rendeleyin veya ince ince doğrayın. Bezelyeyi de yıkayıp hazır edin.Zeytinyağını geniş bir tencereye alın ve ısıtın. Doğradığınız soğanı ekleyip, pembeleşene kadar soteleyin.Sotelediğiniz soğana, sırasıyla doğradığınız kırmızı biber, yeşil biber, havuç ve bezelyeyi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar birkaç dakika soteleyin.Sebzeler hafifçe yumuşadıktan sonra, bulguru ekleyin ve karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.Baharatları (tuz, karabiber, pul biber) ve isteğe bağlı olarak salçayı ekleyin. Ardından sıcak suyu (veya et/tavuk suyunu) ekleyin. Su kaynadığında, ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.Bulguru 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çekene kadar pişmeye devam etsin. Eğer suyu fazla çekerse, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmesi için 10 dakika kadar bekletin.Pilavın üzerine taze nane veya maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.
ACILI EZME
Malzemeler:
4 adet orta boy domates2 adet yeşil biber (acı ya da tatlı tercih edebilirsiniz)
1 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre arttırılabilir)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı)
Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)
Yarım demet taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız domatesleri bir kaseye alın.Biberlerin saplarını kesip, içlerini temizledikten sonra ince ince doğrayın. Eğer acı seviyorsanız, acı biber kullanabilir, daha hafif bir tat için tatlı biber tercih edebilirsiniz.Soğanı da çok ince bir şekilde doğrayın veya rendeleyin.Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba alın. Üzerine zeytinyağını, pul biberi, tuzu ve sumak gibi baharatları ekleyin. İsterseniz kimyon da ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz.Limon suyu ve nar ekşisini de ekleyerek karıştırın. Nar ekşisi, acılı ezmeye farklı bir asidik tat katacak ve lezzetini artıracaktır.Karışımın tadına bakarak, eksik olduğunu düşündüğünüz baharatları ekleyin. Pul biber ile acılığını arttırabilir, sumak ve nar ekşisi ile ferahlatıcı bir asidik tat verebilirsiniz.Eğer seviyorsanız, ince ince doğradığınız taze nane veya maydanozu da ekleyerek mezeyi daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.Acılı ezmeyi karıştırıp, bir süre buzdolabında soğutun. Böylece tüm lezzetlerin birbirine geçmesi sağlanacaktır.
SUMAKLI SOĞAN SALATASI
Malzemeler:
2 adet büyük boy soğan
1 tatlı kaşığı sumak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Soğanları soyup, ince ince dilimleyin. Soğanların acılığını almak için, doğradığınız soğanları tuzla ovup, birkaç dakika bekletin. Ardından soğanları bir miktar su ile yıkayıp, fazla tuz ve acılığını giderebilirsiniz.Dilimlediğiniz soğanları bir kaseye alın. Üzerine sumak, nar ekşisi, pul biber, tuz ve limon suyunu ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek tüm malzemeyi karıştırın. Sumak, bu salataya asidik bir tat katarken, pul biber ise hafif bir acılık verecektir.Soğanların iyice yumuşaması ve baharatların soğanlarla özleşmesi için salatayı birkaç dakika güzelce karıştırın. İsterseniz, salatayı buzdolabında biraz dinlendirerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.Eğer isterseniz, salatanın üzerine ince doğranmış taze nane veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Bu, salataya ferahlatıcı bir tat ve renk katacaktır.
HİRA TATLISI
Malzemeler:
1 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 paket vanilin
Üstünü bulamak için:
1/2 su bardağı irmik
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Yapılışı:
Hira tatlısı için ilk olarak uygun bir tencereye su ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlamadan altını kapatın ve soğumaya bırakın. Yoğurma kabına hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyin. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Genişçe bir kaba aldığınız irmiğin içine atın ve her tarafını irmikle kaplanacak şekilde yuvarlayın. Tüm hamuru bu şekilde şekillendirin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızara kadar pişirin. Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üstlerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbet tamamen çekene kadar tatlınızı dinlendirin. Şerbetini çekip dinlenen tatlılarınızı Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
REYHAN ŞERBETİ
Malzemeler:
1 demet taze reyhan
1,5 litre su
1 su bardağı toz şeker
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)
3-4 adet karanfil (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Taze reyhanları iyice yıkayın ve saplarından ayırın. Reyhan yapraklarını geniş bir kaba alın. 1,5 litre suyu bir tencerede kaynatın. Su kaynadıktan sonra altını kapatın ve reyhan yapraklarını suya ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen reyhan suyu henüz sıcakken, toz şekeri ekleyin ve iyice karıştırarak erimesini sağlayın. Şeker tamamen eridikten sonra limon suyunu ve limon tuzunu ekleyin. Limon tuzu, şerbete ekstra bir ferahlık katacaktır ancak tercih etmeyenler kullanmayabilir. Şerbet oda sıcaklığına geldiğinde, buzdolabına kaldırarak iyice soğumasını bekleyin. Şerbetin tam lezzetini alması için en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.Soğuyan reyhan şerbetini süzgeç yardımıyla süzerek bardaklara doldurun. Dilerseniz, servis ederken içine birkaç buz küpü ve taze reyhan yaprağı ekleyebilirsiniz.
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