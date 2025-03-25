Bugün iftarda ne pişirsem? 25. gün iftar menüsü

ACILI EZME

Malzemeler:

4 adet orta boy domates2 adet yeşil biber (acı ya da tatlı tercih edebilirsiniz)

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre arttırılabilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yarım demet taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız domatesleri bir kaseye alın.Biberlerin saplarını kesip, içlerini temizledikten sonra ince ince doğrayın. Eğer acı seviyorsanız, acı biber kullanabilir, daha hafif bir tat için tatlı biber tercih edebilirsiniz.Soğanı da çok ince bir şekilde doğrayın veya rendeleyin.Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba alın. Üzerine zeytinyağını, pul biberi, tuzu ve sumak gibi baharatları ekleyin. İsterseniz kimyon da ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz.Limon suyu ve nar ekşisini de ekleyerek karıştırın. Nar ekşisi, acılı ezmeye farklı bir asidik tat katacak ve lezzetini artıracaktır.Karışımın tadına bakarak, eksik olduğunu düşündüğünüz baharatları ekleyin. Pul biber ile acılığını arttırabilir, sumak ve nar ekşisi ile ferahlatıcı bir asidik tat verebilirsiniz.Eğer seviyorsanız, ince ince doğradığınız taze nane veya maydanozu da ekleyerek mezeyi daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.Acılı ezmeyi karıştırıp, bir süre buzdolabında soğutun. Böylece tüm lezzetlerin birbirine geçmesi sağlanacaktır.