Bugün iftarda ne pişirsem? 4. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 4. gün iftar menüsü...
YÜKSÜK ÇORBASI
Malzemeler:
2 su bardağı dondurulmuş mantı
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı et suyu
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Öncelikle nohutları ve mantıları önceden hazırlamalısınız. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine salçayı ilave edin. Birkaç dakika kavurun. Üzerine et suyunu ve suyu ekleyip, kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın. Ardından tuz ve naneyi ekleyin. Mantılar yumuşayana dek pişirin. Sıcak olarak servis edin.
KIRMIZI SOĞANLI ÇOBAN SALATA
Malzemeler:
2 adet salatalık
3 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı soğan
4-5 adet zeytin
1 dilim beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
Limon suyu
Zeytinyağı
Kuru nane
Yapılışı:
Tüm sebzeleri yıkayıp süzdükten sonra derin bir kabın içine domatesleri küp küp doğrayın. Salatalıkların kabuğunu soyduktan küçük parçalar halinde doğrayın. Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Küçük bir kasede yağ, tuz ve limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerinde gezdirin. Salata kabının üzerine bir ince dilim beyaz peynir ekleyin, kuru nane ile süsleyin.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE
Malzemeler:
1 kg taze fasulye
1 adet soğan
2 adet domates
1 yemek kaşığı salça
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı sıcak su
Tuz
Yapılışı:
Taze fasulyeleri kılçıkları varsa ayıklayın. Yıkayıp, istediğiniz boyutta kırın ve bir kenara alın. Soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin. Tencereye zeytinyağını alıp, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Fasulyeleri ve tuzu da tencere içerisine ekleyin ve karıştırın. Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün. Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
DOMATES SOSLU DEMLEME MAKARNA
Malzemeler:
1 paket burgu makarna
2 adet rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1çay kaşığı karabiber
1çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kuru fesleğen
3 su bardağı su
Yapılışı:
Pilav tenceresine tereyağını, ezilmiş sarımsakları, domates salçasını ekleyip, kavurun. Rendelenmiş domatesleri tuzu ve baharatları ekleyerek karıştırın. Ardından makarnaları kuru olarak ekleyin. 3 su bardağı suyu ilave edip, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.
MOZAİK PASTA
Malzemeler:
2 paket pötibör bisküvi
100 gr tereyağı
1 çay bardağı tozşeker
1.5 çay bardağı süt
4 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı çekilmiş ceviz veya fındık
Yapılışı:
Öncelikle petibör bisküvileri iri parçalar halinde bir kap içerisine kırın. Bisküvilerin toz haline gelmemesine dikkat edin. Bisküvilerin donması zaman alır ve mozaik pastanız istediğiniz gibi bir şekil alamaz. Harcını hazırlamak için, tereyağını ocağa alıp eritin. Eritilmiş tereyağını kaba alın, toz şeker ve süt ile karıştırın. Kakaoyu da ilave edip tüm malzemeleri çırpın. İri parçalar halinde kırmış olduğunuz bisküvileri ekleyin ve bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri ezmeden karıştırın. Tüm malzemeyi, içine streç film serdiğiniz, dikdörtgen şeklinde kalıba boşaltın. Kek kalıbı veya borcam olabilir. Streç film sararak şekillendirdiğiniz mozaik pastayı dondurucuda birkaç saat bekletin ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi