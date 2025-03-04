Bugün iftarda ne pişirsem? 4. gün iftar menüsü

MOZAİK PASTA

Malzemeler:

2 paket pötibör bisküvi

100 gr tereyağı

1 çay bardağı tozşeker

1.5 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya fındık

Yapılışı:

Öncelikle petibör bisküvileri iri parçalar halinde bir kap içerisine kırın. Bisküvilerin toz haline gelmemesine dikkat edin. Bisküvilerin donması zaman alır ve mozaik pastanız istediğiniz gibi bir şekil alamaz. Harcını hazırlamak için, tereyağını ocağa alıp eritin. Eritilmiş tereyağını kaba alın, toz şeker ve süt ile karıştırın. Kakaoyu da ilave edip tüm malzemeleri çırpın. İri parçalar halinde kırmış olduğunuz bisküvileri ekleyin ve bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri ezmeden karıştırın. Tüm malzemeyi, içine streç film serdiğiniz, dikdörtgen şeklinde kalıba boşaltın. Kek kalıbı veya borcam olabilir. Streç film sararak şekillendirdiğiniz mozaik pastayı dondurucuda birkaç saat bekletin ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.