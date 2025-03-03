Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü

FIRINDA TAVUK BUT VE SEBZELER

Malzemeler:

6 adet tavuk but

2 adet patates (dilimlenmiş)

1 adet kabak (dilimlenmiş)

1 adet havuç (dilimlenmiş)

1 adet soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik, pul biber, karabiber, tuz

Yapılışı:

Tavuk butlarını ve sebzeleri bir kaba alın. Salça, sıvı yağ, baharatlar ve sarımsağı ekleyerek iyice harmanlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve 200°C’de 40-45 dakika pişirin.