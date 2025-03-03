Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 3. gün iftar menüsü...
EZOGELİN ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı kimyon, nane ve pul biber
6 su bardağı su veya tavuk suyu
Tuz
Yapılışı:
Tereyağını tencereye alın, soğanları kavurun. Unu ekleyip birkaç dakika kavurun, ardından salçayı ilave edin. Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyip karıştırın. Üzerine suyu ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra baharatları ekleyin ve blenderdan geçirin.
PEYNİRLİ PAÇANGA BÖREĞİ
Malzemeler:
3 adet yufka
200 gr rendelenmiş kaşar peyniri
100 gr pastırma
1 adet domates (küp doğranmış)
1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Yufkayı üçgen şeklinde 8 eşit parçaya kesin. İç harcı için peynir, pastırma, domates ve biberleri karıştırın. Yufkaların geniş kısmına harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Kızgın yağda börekleri altın rengi alana kadar kızartın.
FIRINDA TAVUK BUT VE SEBZELER
Malzemeler:
6 adet tavuk but
2 adet patates (dilimlenmiş)
1 adet kabak (dilimlenmiş)
1 adet havuç (dilimlenmiş)
1 adet soğan (doğranmış)
3 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı kekik, pul biber, karabiber, tuz
Yapılışı:
Tavuk butlarını ve sebzeleri bir kaba alın. Salça, sıvı yağ, baharatlar ve sarımsağı ekleyerek iyice harmanlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve 200°C’de 40-45 dakika pişirin.
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA
Malzemeler:
2 su bardağı barbunya
1 adet kuru soğan
2 adet havuç (doğranmış)
1 adet domates (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı şeker ve tuz
Yapılışı:
Barbunyaları haşlayıp süzün. Soğan, sarımsak ve havuçları zeytinyağında kavurun. Salça ve domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin. Haşlanmış barbunyaları ekleyin, üzerine su ekleyerek kısık ateşte pişirin.
GAVURDAĞI SALATASI
Malzemeler:
3 adet domates (küçük doğranmış)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
1 çay bardağı ceviz içi (dövülmüş)
2 yemek kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber ve sumak
Tuz
Yapılışı:
Tüm malzemeleri derin bir kaba alın. Nar ekşisi, zeytinyağı ve baharatları ekleyip karıştırın.
GÜLLAÇ
Malzemeler:
10 yaprak güllaç
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu (isteğe bağlı)
1 su bardağı ceviz içi
Üzeri için nar taneleri ve file fıstık
Yapılışı:
Sütü ılıtın, içine şekeri ekleyip karıştırın. Güllaç yapraklarını tepsiye alıp her katın arasına süt dökün. Arasına ceviz serpiştirerek kat kat dizin. Son olarak üzerine kalan sütü döküp dinlendirin. Servis ederken nar taneleri ve file fıstık ile süsleyin.
LİMONLU REYHAN ŞERBETİ
Malzemeler:
1 litre su
1 demet reyhan
1 adet limon (dilimlenmiş)
1 su bardağı toz şeker
5-6 adet karanfil
1 çubuk tarçın
Yapılışı:
Suyu kaynatın, içine reyhan, limon, karanfil ve tarçını ekleyin. Şekeri ilave edip 10 dakika kaynatın. Karışımı süzüp soğumaya bırakın.
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