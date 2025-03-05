Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü

ARMUT TATLISI

Malzemeler:

4-5 adet büyük boy armut

5 yemek kaşığı şeker

3 su bardağı su

3- 4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Süslemek için:

Dondurma, kaymak veya kuru meyveler

Yapılışı:

Öncelikle sap kısımlarına zarar vermeyecek şekilde armutların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini kabak oyacağı yardımıyla çıkartın. Geniş bir tencerenin içerisine şeker ve suyu alın. Tarçın ve karanfili ekleyin. Armutları tencereye yan olarak dizin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. 10-15 dakikada bir kaynayan şerbetten armutların üzerine gezdirin. Bu işlemi iki defa tekrarladıktan sonra kapağını kapatıp armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen armutları, tarçını ve karanfilleri tencereden alın. Kalan şerbetini 5-10 dakika daha kaynatıp biraz daha yoğunlaştırın. Şerbeti armutların üzerine gezdirip, kuru meyveler, dondurma veya kaymak ile servis edebilirsiniz.