Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 5. gün iftar menüsü...
HURMALI SÜT
Malzemeler:
5 adet hurma
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalara ayırın. Sütü bir cezvede ısıtın, içine hurmaları ekleyin. Blenderdan geçirip üzerine tarçın serperek servis edin.
TAVUKLU ANALI KIZLI ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı ince bulgur
1 çay bardağı irmik
1 su bardağı un
1 adet yumurta
250 gr kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber, tuz
1 litre tavuk suyu
1 su bardağı haşlanmış nohut
200 gr didiklenmiş tavuk eti
Hazırlanışı:
Bulgur, irmik ve unu yoğurup kıvam alana kadar su ekleyin. İç harcı için kıymayı soğan, tuz ve baharatlarla yoğurun. Küçük köfteler yapın. Tavuk suyunu kaynatıp nohut, salça ve köfteleri ekleyin. En son didiklenmiş tavukları ilave edip birkaç dakika kaynatın.
FIRINDA SEBZELİ KUZU İNCİK
Malzemeler:
4 adet kuzu incik
2 adet havuç
1 adet kabak
2 adet patates
1 adet soğan
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıcak su
Kekik, tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Sebzeleri doğrayıp fırın kabına alın. Kuzu incikleri tuz ve baharatlarla ovun, sebzelerin üzerine yerleştirin. Salçalı suyu ekleyip üzerini folyo ile kapatın. 180 derece fırında 2 saat pişirin.
ZEYTİNYAĞLI KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI
Malzemeler:
3 adet patlıcan
2 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Hazırlanışı:
Patlıcan ve biberleri közleyin, kabuklarını soyun. Küçük doğrayıp zeytinyağı, sarımsak ve nar ekşisi ile karıştırın.
NANELİ BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
2 su bardağı bulgur
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı:
Tereyağında naneyi kavurun. Bulguru ekleyip 2 dakika kavurun. Tuz ve su ekleyerek kısık ateşte pişirin.
ARMUT TATLISI
Malzemeler:
4-5 adet büyük boy armut
5 yemek kaşığı şeker
3 su bardağı su
3- 4 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
Süslemek için:
Dondurma, kaymak veya kuru meyveler
Yapılışı:
Öncelikle sap kısımlarına zarar vermeyecek şekilde armutların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini kabak oyacağı yardımıyla çıkartın. Geniş bir tencerenin içerisine şeker ve suyu alın. Tarçın ve karanfili ekleyin. Armutları tencereye yan olarak dizin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. 10-15 dakikada bir kaynayan şerbetten armutların üzerine gezdirin. Bu işlemi iki defa tekrarladıktan sonra kapağını kapatıp armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen armutları, tarçını ve karanfilleri tencereden alın. Kalan şerbetini 5-10 dakika daha kaynatıp biraz daha yoğunlaştırın. Şerbeti armutların üzerine gezdirip, kuru meyveler, dondurma veya kaymak ile servis edebilirsiniz.
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