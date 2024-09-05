Kavurmanın enfes değişimi: Saç kavurma tarifi

Türk mutfağının derinlerinden gelen Saç Kavurma, Yörüklerin göçebe kültüründen günümüze ulaşan enfes bir yemek. Taze et ve sebzelerin sacda pişirilmesiyle yapılan bu lezzet, kırsal Anadolu’nun mutfak sırlarını sofralarınıza taşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:55
Kavurmanın enfes değişimi: Saç kavurma tarifi
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Türk mutfağı denince akla ilk gelen kebaplar, dolmalar ya da zeytinyağlılar olsa da, Anadolu’nun köklü kültürlerinden gelen gizli kalmış lezzetler de mevcuttur. Bu lezzetlerden biri de Yörüklerin favori yemeklerinden Saç Kavurmadır. Yüzyıllar boyunca göçebe hayatın bir parçası olan bu yemek, sac üzerinde pişirilmesi ve pratikliği ile öne çıkar. İşte, saç kavurma tarifi...

SAÇ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram kuzu eti (küçük parçalara doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

  1. Sacı orta ateşte ısıtın ve tereyağını ekleyin.
  2. Yağ eridikten sonra doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  3. Küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
  4. Ardından doğranmış yeşil biberleri ve domatesleri ekleyin. Tüm malzemeler iyice harmanlanana kadar karıştırın.
  5. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
  6. Saç Kavurma hazır olunca, sıcak servis edin. Yanına pide ya da lavaş ekleyerek bu nefis yemeği tamamlayabilirsiniz.

Etiketler: #saç kavurma #tarif #yemek

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