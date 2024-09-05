Kavurmanın enfes değişimi: Saç kavurma tarifi

Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:55

Güncelleme: 05.09.2024 - 22:55

Türk mutfağı denince akla ilk gelen kebaplar, dolmalar ya da zeytinyağlılar olsa da, Anadolu’nun köklü kültürlerinden gelen gizli kalmış lezzetler de mevcuttur. Bu lezzetlerden biri de Yörüklerin favori yemeklerinden Saç Kavurmadır. Yüzyıllar boyunca göçebe hayatın bir parçası olan bu yemek, sac üzerinde pişirilmesi ve pratikliği ile öne çıkar. İşte, saç kavurma tarifi...

SAÇ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu eti (küçük parçalara doğranmış)

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı: