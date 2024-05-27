Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Tavada krep böreği tarifi...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:15

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:15

Kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmez tarifi krep, bu sefer istediğiniz iç harçla hazırlayabileceğiniz bir börek alternatifi olarak sofralarınıza geliyor. Pratik yapımı ve kolay malzemeleriyle hızlıca hazırlayabileceğiniz krep börek, iç harcıyla lezzetli bir seçenek sunuyor. Her diliminde enfes bir lezzet vaat ediyor. Peki, sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzet nasıl yapılır? İşte tavada krep böreği tarifi...

TAVADA KREP BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

Börek için:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

1 küçük çay bardağı sıvı yağ

İçi için:

7 dilim kaşar peyniri

7 dilim salam

1 kase mısır

TAVADA KREP BÖREĞİ YAPILIŞI

Krep için gerekli olan malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın ve homojen bir krep karışımı elde edin.

Yapışmaz tabanlı bir tavada her seferinde 1 yemek kaşığı yağ alın ve hazırladığınız krep karışımından bir kepçe dökerek arkalı önlü pişirin.

Pişirdiğiniz krepleri bir kenara alın ve bu şekilde tüm krep hamuru bitene dek devam edin.

Krepler pişince her bir krebin içine bir dilim salam, bir dilim kaşar peyniri ve biraz mısır serpiştirin.

Bohça şeklinde katlayın.

Katladığınız krepleri bir kaşık yağ aldığınız tavaya, kat yerleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirin ve arkalı önlü hafifçe kızartın.

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!