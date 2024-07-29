Enfes kışlık tarhana tarifi... Tam kıvamında kış için tarhana hazırlamak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:31

Güncelleme: 29.07.2024 - 18:31

Kış aylarında sıcacık bir kase tarhana çorbası gibisi yoktur. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana, hem besleyici hem de yapımı oldukça kolay bir çorba. Evde kendi tarhananızı yapmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! İşte kışlık tarhana hazırlamanın püf noktaları ve adım adım tarifi...

MALZEMELER

2 kg kırmızı biber

2 kg domates

2 kg süzme yoğurt

1 kg nohut

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet nane

1 demet reyhan

2 yemek kaşığı tuz

5 kg un

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri, domatesleri iyice yıkayın ve doğrayın.

Maydanoz, dereotu, nane ve reyhanı ince ince doğrayın.

Büyük bir tencereye doğradığınız kırmızı biberleri ve domatesleri ekleyin.

Üzerine 1 kg nohut ve tuzu ekleyin.

Tüm sebzeleri kısık ateşte iyice pişirin. Sebzeler yumuşayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan sebzelerin içine süzme yoğurt ve doğradığınız yeşillikleri ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin.

Büyük bir yoğurma kabına karışımı alın ve yavaş yavaş unu ekleyin.

Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün ve serin bir yerde 7-10 gün mayalanmaya bırakın. Her gün hamuru karıştırarak mayalanmasını sağlayın.

Mayalanan hamuru küçük parçalar halinde koparıp temiz bir bez üzerine serin.

Tarhana parçalarını her gün çevirerek ve ufalayarak kurutun. Tamamen kuruduktan sonra tarhana parçalarını tekrar ufalayarak un haline getirin.

Kuruyan tarhanayı temiz bir kavanoz veya bez torbada serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.