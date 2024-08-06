Kış aylarında taze bamya keyfi için: Bamya konservesi nasıl hazırlanır?

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2024 Salı, 11:31
Kış aylarında taze bamya keyfi için: Bamya konservesi nasıl hazırlanır?

Bamya konservesi, bamyanın yıl boyunca pratik bir şekilde tüketilmesini sağlayan, sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir. Taze bamyanın mevsiminde toplanarak konserve haline getirilmesi, hem besin değerlerini korur hem de hazırlık sürecini kolaylaştırır. Peki, kış aylarında taze bamya keyfi için bu lezzeti nasıl hazırlamanız gerekiyor? İşte, bamya konservesi tarifi...

Kış aylarında taze bamya keyfi için: Bamya konservesi nasıl hazırlanır?

BAMYA KONSERVESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram bamya

3 - 4 adet domates

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kış aylarında taze bamya keyfi için: Bamya konservesi nasıl hazırlanır?

BAMYA KONSERVESİ YAPILIŞI

Bamyanın sap kısmına yakın kalın tüyleri varsa temizleyin. 

Ardından bamyaları bol su içinde iyice yıkayın. 

Bamyaları kuruladıktan sonra tepe kısmını bıçak ile sağdan sola doğru döndürerek kesin ve huni şeklinde çıkarın.

Ayıkladığınız bamyaları hem rengini koruması hem de salyalanmaması için 3-4 dakika kadar limonlu su içinde bekletebilirsiniz.

Domatesleri küp küp kesin.

Kavanozlara bir kısmını paylaştırın.

Üzerine bamyaları ekleyin. 

Boşluk kalmaması için sıkıca bastırın. 

En üstüne kalan domatesleri ekleyin.

Her kavanoza 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. 

2 yemek kaşığı zeytinyağını da her kavanoza ekleyin.

Kavanozların kapaklarını 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatın.

Bamya konservesi tarifiniz hazır. 

Afiyet olsun!

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