Doyuruculuğuyla herkesi şaşırtacak o lezzet: Makarna böreği tarifi...

Ramazan ayında mutfakta pratik ve yaratıcı çözümler arayanlar için makarna böreği, klasik böreklerden sıkılanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. İftar ya da sahurda tüketeceğiniz bu lezzet, gözdelerinizden olabilir. Bu farklı tarif, az malzemeyle maksimum lezzet vaat ediyor. İncecik dilimlenmiş makarnalar, yumurta ve peynirle harmanlanarak hazırlanan bu börek, hem hızlı hem de lezzetli bir seçenek olarak sofralarınıza renk katacak.