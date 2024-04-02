Doyuruculuğuyla herkesi şaşırtacak o lezzet: Makarna böreği tarifi...
Ramazan ayında mutfakta pratik ve yaratıcı çözümler arayanlar için makarna böreği, klasik böreklerden sıkılanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. İftar ya da sahurda tüketeceğiniz bu lezzet, gözdelerinizden olabilir. Bu farklı tarif, az malzemeyle maksimum lezzet vaat ediyor. İncecik dilimlenmiş makarnalar, yumurta ve peynirle harmanlanarak hazırlanan bu börek, hem hızlı hem de lezzetli bir seçenek olarak sofralarınıza renk katacak.
Sahur sofralarınıza doyurucu ve pratik bir yemek arıyorsanız eğer, bu tarif vazgeçilmezlerinizden olabilir. Fırın makarnaya benzeyen ama ondan çok daha pratik bir tarif olan makarna böreği, sofralara keyifli bir lezzet sunuyor. Makarnanın eşsiz tadı, hazır yufkanın hafif gevrekliği ve iç harcındaki muazzam uyum, pratik makarna böreğini unutulmaz kılıyor. Artık uzun saatler mutfakta geçirmeye gerek kalmadan, bu doyurucu tarifin tadını çıkarabilirsiniz. Peki, herkesi şaşırtacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte makarna böreği tarifi...
MAKARNA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
1/2 paket burgu makarna
2 adet yufka
3 yemek kaşığı tereyağı
250 gram yarım yağlı beyaz peynir
5-6 dal maydanoz
Sosu için:
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta
MAKARNA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI
Makarna böreği için ilk olarak makarnaları tamamen yumuşayana kadar tuzlu suda haşlayın.
Haşlanan makarnaların suyunu süzdükten sonra, içerisine tereyağını ekleyin ve tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın.
İnce kıyılmış maydanozu ve peyniri de ekleyin.
Sos için, derin bir kap içinde 2 adet yumurtayı çırpın.
Üzerine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız sosu, makarna karışımına ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.
Orta büyüklükte dikdörtgen bir fırın kabını iyice yağlayın.
Kabın içine bir adet yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde serin.
Diğer yufkayı ortadan ikiye bölün ve ortasına yerleştirin.
Üzerine makarnalı karışımın yarısını dökün.
Kalan yufkanın diğer yarısını da üzerine serin.
Üzerine kalan makarnalı karışımı da ekleyin.
Yufkanın dışta kalan kısımlarını içe doğru katlayarak, makarna böreğinizi şekillendirin.
Üzerine çırpılmış yumurta ve sıvı yağı sürerek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika veya üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan makarna böreğini dilimleyerek servis edebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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