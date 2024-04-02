Enfes bir klasik: Biber dolması tarifi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:36

Güncelleme: 02.04.2024 - 15:36

Biber dolması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve yıllardır sofraları süslemektedir. Taze biberlerin içi zengin bir iç harçla doldurulur ve özenle pişirilir. Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu yemeğin tarifi oldukça basittir ve evde kolayca hazırlanabilir. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz enfes biber dolması tarifi...

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Yarım kg dolmalık biber

Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Maydanoz

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

Nane

Sıvı yağ-Zeytinyağı

Yapılış