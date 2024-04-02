Enfes bir klasik: Biber dolması tarifi

Biber dolması, Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biridir ve enfes tadıyla sofralara renk katar. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz enfes biber dolması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:36
Enfes bir klasik: Biber dolması tarifi
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Biber dolması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve yıllardır sofraları süslemektedir. Taze biberlerin içi zengin bir iç harçla doldurulur ve özenle pişirilir. Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu yemeğin tarifi oldukça basittir ve evde kolayca hazırlanabilir. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz enfes biber dolması tarifi...

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

  • Yarım kg dolmalık biber
  • Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Maydanoz
  • 2-3 adet domates
  • Karabiber
  • Tuz
  • Nane
  • Sıvı yağ-Zeytinyağı

Yapılış

  1. Dolmalık biberlerimizi temizleyelim.
  2. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım.
  3. Domatesin kenarlarını biberlerin üstünü kapatmak için kullanacağız o yüzden önce kapatmak için kullanacaklarımızı kesersek daha iyi olur.
  4. İçini yemek harcında kullanabiliriz.
  5. Bir kaba hazırladığımız soğan, pirinç, salça, maydanoz, domates, karabiber, tuz, nane ve çok az sıvı yağı ekleyip iyice karıştıralım.
  6. Daha sonra bu harcı biberlere dolduralım.
  7. Harcı doldurduğumuz biberleri, tencereye dizelim.
  8. Harcı yaptığımız kabın içine sıcak su koyalım.
  9. O artık göz kararı olacak biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğumuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyelim ve eritelim.
  10. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına gelene kadar dökelim.
  11. Kestiğimiz domateslerle biberlerin üstünü kapatalım.
  12. Daha sonra biberlerin üstüne çok az sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim.
  13. Kısık ateşte yemeğimizi pişirelim.

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