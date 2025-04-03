Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

Çocuklarınızla mutfakta keyifli vakit geçirirken onların sağlıklı ve lezzetli yemeklerle beslenmesini sağlayabilirsiniz. Peki, eğlence ve lezzetin bir arada olacağı tarifler nelerdir? İşte, çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi...

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 15:58
Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

Çocuklarla mutfakta vakit geçirmek, onların el becerilerini geliştirmelerine ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda ebeveynler için de eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar. Çocukların ilgisini çekecek, yapımı kolay ve lezzetli yemek tarifleri sayesinde mutfağı keyifli bir oyun alanına dönüştürebilirsiniz. İşte, çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi...

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

1. RENKLİ MİNİ PİZZALAR

Malzemeler:

4 adet küçük lavaş veya bazlama

1 çay bardağı domates sosu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk, mısır, biber, zeytin gibi sevilen malzemeler

Yapılışı:

Lavaşları fırın tepsisine dizin. Üzerine domates sosunu sürün ve kaşar peyniri serpiştirin. Çocuklarınızın istediği malzemeleri eklemesine izin verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

2. MUZLU YULAFLI KURABİYE

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı kuru üzüm veya damla çikolata

Yapılışı:

Muzları bir çatal yardımıyla ezin. Yulaf ezmesini ve tarçını ekleyerek karıştırın. Kuru üzüm veya damla çikolata ekleyin. Küçük toplar yaparak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

3. PEYNİRLİ ÇUBUK KRAKERLER

Malzemeler:

1 su bardağı un

50 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir

2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Bütün malzemeleri bir kaba alın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru merdane ile açıp ince çubuklar kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

MEYVELİ YOĞURT

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı bal

1 avuç çilek, muz veya böğürtlen

1 çay kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Meyveleri küçük parçalar halinde doğrayın. Yoğurt ve bal ile karıştırın. Üzerine chia tohumu serpiştirerek servis edin.

Eğlence ve lezzet bir arada: Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz 5 pratik yemek tarifi

TAVUK NUGGET

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı galeta unu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yapılışı:

Tavuk göğüslerini küçük parçalara kesin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberle harmanlayın. Tavukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

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