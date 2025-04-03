Lokanta usulü tas kebabı tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:47

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:47

Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinden biri olan tas kebabı, etin lokum gibi pişmesi ve bol sosuyla damakları şenlendiriyor. Lokantalarda severek tükettiğiniz bu şahane yemeği evde de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hem pilavın hem de pürenin yanına çok yakışan bu tarif, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olacak!

Malzemeler:

500 gr dana kuşbaşı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

2 su bardağı sıcak su

2 adet orta boy patates (küp doğranmış)

Yapılışı

Geniş bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. Kuşbaşı doğranmış eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Rendelenmiş domatesi ve baharatları ekleyerek birkaç dakika pişirin.

Üzerine sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Küp doğranmış patatesleri ekleyin ve yumuşayana kadar 15-20 dakika daha pişirin.

Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!