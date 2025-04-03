Kolay ve praik lezzet: Patatesli Tavuk Haşlama Tarifi
Hem hafif hem doyurucu bir akşam yemeği arıyorsanız, patatesli tavuk haşlama tarifi tam size göre! Lezzetiyle iç ısıtan bu klasik yemek, sofranıza sağlık ve huzur getirecek.
Sulu yemeklerin vazgeçilmezlerinden biri olan tavuk haşlama, özellikle soğuk günlerde şifa niyetine tüketilir. Sebzelerle harmanlanan tavuk, hem pratik hem de besleyici bir öğün alternatifi sunar. Bu tarifte tavuk etini patatesle buluşturuyor, sade ama lezzetli bir yemek ortaya çıkarıyoruz.
PATATESLİ TAVUK HAŞLAMA TARİFİ
MALZEMELER
- 4 adet tavuk baget (veya göğüs eti tercihe bağlı)
- 2 adet orta boy patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 defne yaprağı
- 5-6 dal maydanoz (servis için)
YAPILIŞI
- Hazırlıklara başlayın: Tavuk etlerini yıkayıp süzün. Patatesleri ve havuçları soyup iri küpler halinde doğrayın. Soğanı yemeklik, sarımsağı ince ince doğrayın.
- Tavuğu soteleyin: Tencereye yağ ekleyin, ardından tavukları ekleyip hafifçe renk alana kadar çevirin. Bu adım yemeğe ekstra lezzet katar.
- Sebzeleri ekleyin: Soğanı ve sarımsağı tencereye alıp birkaç dakika kavurun. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyin, 2-3 dakika daha karıştırın.
- Suyunu ve baharatlarını verin: Sıcak suyu tencereye dökün. Tuz, karabiber, pul biber ve defne yaprağını da ekleyin.
- Haşlama süreci: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika, tavuklar ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Servis: Tabağa aldığınızda üzerine ince doğranmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.
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