Kolay ve praik lezzet: Patatesli Tavuk Haşlama Tarifi

Hem hafif hem doyurucu bir akşam yemeği arıyorsanız, patatesli tavuk haşlama tarifi tam size göre! Lezzetiyle iç ısıtan bu klasik yemek, sofranıza sağlık ve huzur getirecek.

Kolay ve praik lezzet: Patatesli Tavuk Haşlama Tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:33

Sulu yemeklerin vazgeçilmezlerinden biri olan tavuk haşlama, özellikle soğuk günlerde şifa niyetine tüketilir. Sebzelerle harmanlanan tavuk, hem pratik hem de besleyici bir öğün alternatifi sunar. Bu tarifte tavuk etini patatesle buluşturuyor, sade ama lezzetli bir yemek ortaya çıkarıyoruz.

PATATESLİ TAVUK HAŞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 adet tavuk baget (veya göğüs eti tercihe bağlı)
  • 2 adet orta boy patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 defne yaprağı
  • 5-6 dal maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

  • Hazırlıklara başlayın: Tavuk etlerini yıkayıp süzün. Patatesleri ve havuçları soyup iri küpler halinde doğrayın. Soğanı yemeklik, sarımsağı ince ince doğrayın.
  • Tavuğu soteleyin: Tencereye yağ ekleyin, ardından tavukları ekleyip hafifçe renk alana kadar çevirin. Bu adım yemeğe ekstra lezzet katar.
  • Sebzeleri ekleyin: Soğanı ve sarımsağı tencereye alıp birkaç dakika kavurun. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyin, 2-3 dakika daha karıştırın.
  • Suyunu ve baharatlarını verin: Sıcak suyu tencereye dökün. Tuz, karabiber, pul biber ve defne yaprağını da ekleyin.
  • Haşlama süreci: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika, tavuklar ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Servis: Tabağa aldığınızda üzerine ince doğranmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.

Etiketler: #patates #tavuk #sulu yemek

İlgili Haberler

Lokanta usulü tas kebabı tarifi

Lokanta usulü tas kebabı tarifi
Gün boyu tok tutan taşımalık nefis lezzet: Ton balıklı nohutlu salata tarifi

Gün boyu tok tutan taşımalık nefis lezzet: Ton balıklı nohutlu salata tarifi
Anneanne tarifi gibi yumuşacık kuru meyveli kek tarifi

Anneanne tarifi gibi yumuşacık kuru meyveli kek tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler