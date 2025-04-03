Kolay ve praik lezzet: Patatesli Tavuk Haşlama Tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:33

Sulu yemeklerin vazgeçilmezlerinden biri olan tavuk haşlama, özellikle soğuk günlerde şifa niyetine tüketilir. Sebzelerle harmanlanan tavuk, hem pratik hem de besleyici bir öğün alternatifi sunar. Bu tarifte tavuk etini patatesle buluşturuyor, sade ama lezzetli bir yemek ortaya çıkarıyoruz.

PATATESLİ TAVUK HAŞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

4 adet tavuk baget (veya göğüs eti tercihe bağlı)

2 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 defne yaprağı

5-6 dal maydanoz (servis için)

YAPILIŞI