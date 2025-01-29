Enfes bir İtalyan atıştırmalığı: Crostini tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen aperatiflerinden biri olan Crostini, ince dilimlenmiş ve çıtır hale getirilmiş ekmeklerin üzerine farklı malzemeler eklenerek hazırlanan lezzetli bir atıştırmalıktır. Genellikle zeytinyağı, sarımsak, peynir, sebzeler veya şarküteri ürünleri ile zenginleştirilen crostini, davet sofralarından kahvaltılara kadar geniş bir yelpazede servis edilebilir. Pratik ve şık sunumu sayesinde, özel günlerde veya hızlı bir atıştırmalık olarak da tercih edilebilir. İşte, leziz crostini tarifi ve alternatifler...