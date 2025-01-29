Enfes bir İtalyan atıştırmalığı: Crostini tarifi
Crostini, hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalık olarak sofralarınıza şıklık katar. Peki, enfes bir İtalyan atıştırmalığı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz crostini tarifi...
İtalyan mutfağının en sevilen aperatiflerinden biri olan Crostini, ince dilimlenmiş ve çıtır hale getirilmiş ekmeklerin üzerine farklı malzemeler eklenerek hazırlanan lezzetli bir atıştırmalıktır. Genellikle zeytinyağı, sarımsak, peynir, sebzeler veya şarküteri ürünleri ile zenginleştirilen crostini, davet sofralarından kahvaltılara kadar geniş bir yelpazede servis edilebilir. Pratik ve şık sunumu sayesinde, özel günlerde veya hızlı bir atıştırmalık olarak da tercih edilebilir. İşte, leziz crostini tarifi ve alternatifler...
CROSTINI TARİFİ
1 adet baget ekmek (veya herhangi bir çıtır ekmek)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
Mozzarella, keçi peyniri veya ricotta
Domates, avokado, mantar veya biber
Taze fesleğen, roka veya kekik
Balzamik sirke veya bal (isteğe bağlı)
CROSTINI YAPILIŞI
Baget ekmeğini yaklaşık 1 cm kalınlığında ince dilimler halinde kesin.
Ekmek dilimlerini fırın tepsisine dizin, üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 8-10 dakika kadar çıtır hale gelene kadar pişirin.
Eğer daha yoğun bir aroma isterseniz, fırından çıkardıktan sonra ekmek dilimlerinin üzerine bir diş sarımsağı hafifçe sürün.
Crostini dilimlerinin üzerine tercih ettiğiniz malzemeleri ekleyin.
Örneğin, peynir sürüp üzerine doğranmış domates, fesleğen ve bir damla balzamik sirke ekleyebilirsiniz.
Alternatif olarak, avokado dilimleri ve karabiber ile hafif bir lezzet oluşturabilirsiniz.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra crostini’leri hemen servis edin.
Afiyet olsun!
CROSTINI ALTERNATİFLERİ
Klasik bruschetta crostini:
Domates, fesleğen ve mozzarella peyniri ile hazırlanır.
Avokadolu crostini:
Ezilmiş avokado, limon suyu ve karabiberle lezzetlendirilir.
Mantar ve peynirli crostini:
Sote mantarlar ve erimiş peynir ile nefis bir tat oluşturur.
Bal ve peynirli crostini:
Keçi peyniri üzerine bir damla bal ekleyerek tatlı-tuzlu bir denge sağlayabilirsiniz.
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