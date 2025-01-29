Kış aylarına çok yakışan lezzet: Balkabaklı börek tarifi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:09

Bal kabağı, hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilen eşsiz bir sebzedir. Özellikle kış aylarında sofralarda sıkça yer bulan bal kabağı, börekle birleştiğinde lezzet şölenine dönüşüyor. Hafif tatlımsı iç harcıyla farklı bir börek deneyimi sunan bal kabaklı börek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Peki, kış aylarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis balkabaklı börek tarifi...

BALKABAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

500 gram bal kabağı

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Susam veya çörek otu

BALKABAKLI BÖREK YAPILIŞI

Geniş bir kaba unu alın ve ortasını açarak yoğurt, su, tuz, sirke ve sıvı yağı ekleyin.

Hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Üzerini kapatarak 30 dakika dinlendirin.

Bal kabaklarını küçük parçalar halinde doğrayıp tencereye alın.

Üzerine tereyağını ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Daha sonra şekeri ve tarçını ekleyerek karıştırın.

Ceviz kullanacaksanız en son aşamada ekleyin.

Hamuru bezelere ayırın ve her birini ince bir şekilde açın.

İç harcı hamurun içine yerleştirerek rulo şeklinde sarın veya klasik börek şekillerinde katlayın.

Hazırlanan börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımını sürüp susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.

Üzeri kızardığında fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin.

Ilık veya sıcak olarak çay ya da kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!