Patatesli ve baharatlı mini poğaça tarifi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:42

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:42

Klasik poğaça tariflerinden sıkıldıysanız, patates ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu farklı poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz! Yumuşacık dokusu ve nefis iç harcıyla hem çay saatlerinize hem de kahvaltı sofralarınıza yepyeni bir tat katacak. İşte lezzet garantili baharatlı patatesli poğaça tarifi!

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

2 adet haşlanmış patates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

Yapılışı

Hamuru hazırlayın: Yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ, süt, maya, şeker ve tuzu alın. Karıştırıp azar azar un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 40 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın: Haşlanmış patatesleri ezin. Tereyağını ekleyip baharatlarla birlikte iyice karıştırın.

Poğaçaları şekillendirin: Mayalanan hamurdan küçük parçalar koparıp açın. İçine baharatlı patates harcını koyup kapatın.

Üzerini süsleyin: Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirin.