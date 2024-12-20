Hangi bitki çayı, neye yarar? 10 bitki çayı ve iyi geldiği rahatsızlıklar

Bitki çayları, yüzyıllardır sağlığı desteklemek ve rahatsızlıkları hafifletmek amacıyla tüketilen doğal içeceklerdir. Doğadan gelen şifa kaynağı bitkiler, farklı etkileriyle çeşitli rahatsızlıklar üzerinde olumlu sonuçlar yaratır. Sindirimden strese, uykusuzluktan bağışıklık sistemine kadar birçok alanda bitki çaylarının faydaları saymakla bitmez. İşte, en popüler 10 bitki çayı ve iyi geldiği rahatsızlıklar...