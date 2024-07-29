İspanyol mutfağının meşhur lezzeti kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak: Pan con tomate tarifi
İspanyol mutfağının en sevilen ve en basit lezzetlerinden biri olan Pan con tomate, sofralarınıza ferah ve lezzetli bir dokunuş getiriyor. Bu geleneksel İspanyol atıştırmalığı, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saati keyifle tüketilebilir.
Özellikle İspanya'daki Aragon, Valensiya, Katalan, Murc ve Balear mutfaklarında sık sık yer verilen pan con tomate, domatesli ekmeğin farklı bir versiyonudur. Pan con tomate, kızarmış ekmeğin üzerine taze domatesin sürülmesiyle hazırlanan, zeytinyağı ve tuzla tatlandırılan bir lezzet harikasıdır. Peki, kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak olan, İspanyol mutfağının meşhur lezzeti nasıl yapılır? İşte, Pan con tomate tarifi...
PAN CON TOMATE TARİFİ
7-8 dilim tam buğdaylı ekmek
1 diş sarımsak
2 orta boy domates
Tuz
Karabiber
Sızma zeytinyağı
PAN CON TOMATE
İlk olarak domatesleri ortadan ikiye bölün ve içini rendeleyin.
Bu esnada ekmekleri küçük küçük dilimleyin ve üzerinde zeytinyağı gezdirin.
Önceden ısıtılmış fırında ekmekleri 4-5 dakika kızartın.
Sarımsağı ince ince doğrayın ve domatesin üzerine ekleyin.
Aynı şekilde tuz ve karabiberi de domateslere ekleyerek malzemeleri karıştırın.
Domateslere sızma zeytinyağı eklemeyi unutmayın.
Hazırladığınız karışımı, kızarmış ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz.
Bu noktada, domates rendesini ekmeklere yedirebilir veya ekmeğin üzerine ilk önce ezilmiş sarımsağı yedirebilirsiniz.
Pan con tomate tarifini, çayla birlikte servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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