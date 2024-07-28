Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti: Domatesli kaşarlı omlet tarifi...

Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:57

Güncelleme: 28.07.2024 - 09:57

Domatesli kaşarlı omlet, özellikle domatesin en taze ve lezzetli olduğu yaz aylarında yapılması tavsiye edilen, hafif ve lezzetli bir omlet çeşididir. Yaz mevsiminde domateslerin mis gibi kokusu ve enfes tadı, bu omletin lezzetini zirveye taşır. Domatesin doğal tatlılığı ve kaşar peynirinin eriyip iç içe geçen kıvamı, omletin havasını değiştirir ve ona özel bir lezzet katar. Bu lezzetli tarif, sabah kahvaltılarında ya da hafif bir öğün olarak mükemmel bir seçenektir. Kolay hazırlanışı ve besleyici içeriği ile domatesli kaşarlı omlet, sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katacak. Peki, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan bu kahvaltılık nasıl yapılır? İşte, domatesli kaşarlı omlet tarifi...

DOMATESLİ KAŞARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 adet domates

50 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam pul biber

1 tutam kekik

DOMATESLİ KAŞARLI OMLET YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaseye alın.

Tuz ve baharatları ilave edin, çırpma teli ile birbirine karışana kadar çırpın.

Domatesleri yuvarlak dilim olarak kesin.

Omleti yapacağınız tavaya zeytinyağını dökün.

Tavaya aldığı kadar domates dilimlerini yerleştirin.

Ocağa alın.

Domateslerin alt kısmı yumuşayınca çevirin.

Biraz daha pişirip yumurtayı her tarafına dökün.

Üzerine kaşar peyniri serpin.

Kısığa yakın orta ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

Ara ara kontrol edin.

Pişince servis tabağına alın.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!