Balkan mutfağının çok sevilen lezzeti: Poniçka tarifi
Ponikça, Balkan mutfağının en sevilen ve en çok tercih edilen lezzetlerinden biridir. Yumuşacık hamuru ve zengin iç malzemesiyle hem kahvaltı sofralarını hem de çay saatlerini süsleyen bu enfes börek, yapımı kolay ve oldukça lezzetli bir seçenektir. Ponikça, özellikle pratikliği ve lezzetiyle ailelerin ve misafirlerin beğenisini kazanır.
Balkanlar'da hemen hemen her evde sıkça yapılan bu lezzet, misafir ağırlamalarında da baş köşede yer alır. Sıcak servis edildiğinde tadına doyum olmaz, yanında taze demlenmiş bir çay ile mükemmel bir uyum sağlar. Pratik yapımı sayesinde ani gelen misafirlere hızlıca hazırlanabilir ve her zaman takdir toplar. Peki, Balkan mutfağının çok sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, poniçka tarifi...
PONİKÇA TARİFİ
Malzemeler:
500 gram un
1/2 litre su
20 gram yaş maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
3 su bardağı ayçiçek yağı
Servisi için:
2 yemek kaşığı pudra şekeri
4 yemek kaşığı bal
4 yemek kaşığı reçel
PONİKÇA YAPILIŞI
Yarım litre suyu ısıtın ve içine sırasıyla; toz şeker, tuz ve yaş mayayı ekleyin.
Unu yavaş yavaş suyun içine dökün ve karıştırmaya başlayın.
Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Kulak memesi kıvamına gelen hamuru, 40 dakika boyunca kabarmaya bırakın.
Kızartma tavanıza yaklaşık 3 cm. yüksekliğinde olacak şekilde ayçiçek yağını aktarın ve yağı kızdırmaya başlayın.
Bekleyen ve kabaran hamurunuzu dilediğiniz büyüklükte ya da bir kaşık yardımı ile küçük parçalara bölün.
Hamurunuza dilerseniz yuvarlak, lokma gibi bir şekil verebilir, dilerseniz hazırladığınız hamur toplarını simit gibi içi delikli hale getirebilirsiniz.
Hazırladığınız hamurları kızgın yağa atın ve iki tarafı da bakır rengi alana kadar kızartın.
Pişen hamurları tahta bir servis tabağına alın.
Böylece hamurunuz terlemez ve altı da üstü de çıtır çıtır kalır.
Tüm hamurları kızarttıktan sonra üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.
Poniçka’nın asıl servis ediliş tarzı pudra şekeri, bal ya da reçelledir ancak damak zevkinize göre tuzlu ürünlerle de servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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