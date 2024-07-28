Balkan mutfağının çok sevilen lezzeti: Poniçka tarifi

PONİKÇA YAPILIŞI

Yarım litre suyu ısıtın ve içine sırasıyla; toz şeker, tuz ve yaş mayayı ekleyin.

Unu yavaş yavaş suyun içine dökün ve karıştırmaya başlayın.

Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Kulak memesi kıvamına gelen hamuru, 40 dakika boyunca kabarmaya bırakın.

Kızartma tavanıza yaklaşık 3 cm. yüksekliğinde olacak şekilde ayçiçek yağını aktarın ve yağı kızdırmaya başlayın.

Bekleyen ve kabaran hamurunuzu dilediğiniz büyüklükte ya da bir kaşık yardımı ile küçük parçalara bölün.

Hamurunuza dilerseniz yuvarlak, lokma gibi bir şekil verebilir, dilerseniz hazırladığınız hamur toplarını simit gibi içi delikli hale getirebilirsiniz.

Hazırladığınız hamurları kızgın yağa atın ve iki tarafı da bakır rengi alana kadar kızartın.

Pişen hamurları tahta bir servis tabağına alın.

Böylece hamurunuz terlemez ve altı da üstü de çıtır çıtır kalır.

Tüm hamurları kızarttıktan sonra üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.

Poniçka’nın asıl servis ediliş tarzı pudra şekeri, bal ya da reçelledir ancak damak zevkinize göre tuzlu ürünlerle de servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!