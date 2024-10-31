İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

İstanbul, sokak lezzetleri bakımından oldukça zengin bir kültüre sahiptir. İstanbul'un sokakları, her köşede başka bir lezzet durağı sunar.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 16:57
İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

İstanbul, kozmopolit yapısı, tarihî dokusu ve farklı kültürlerin buluşma noktası olmasıyla her zaman ilgi çeken bir şehir olmuştur. Bu benzersiz şehir, lezzet çeşitliliğiyle de dünya çapında ünlüdür. İstanbul’un sokak lezzetleri, geçmişten günümüze birçok kültürün ve farklı mutfakların etkisini taşır. Ayaküstü tüketilen bu lezzetler, hem ekonomik hem de doyurucu olmasıyla halkın vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, İstanbul sokaklarında tadabileceğiniz, her biri özgün bir hikâyeye sahip sokak lezzetleri...

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

1. SİMİT: İSTANBUL’UN KLASİĞİ

İstanbul’un simidi, incecik kabuğu, çıtır çıtır dokusu ve üzerindeki susamlarıyla her gün milyonlarca insan tarafından tüketilir. Simit, İstanbul’da çayla birlikte tüketilen en popüler atıştırmalıklardan biridir. Özellikle deniz kenarında martı sesleri eşliğinde simit yemek, şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

2. BALIK EKMEK: DENIZDEN GELEN LEZZET

Eminönü’nde denizin kenarında balık ekmek yemek, İstanbul ziyaretçilerinin listesinde ilk sıralarda yer alır. Genellikle uskumru veya hamsi gibi balıkların ekmeğin arasına koyulup, üzerine marul, soğan ve domatesle lezzetlendirilmesiyle yapılır.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

3. MİDYE DOLMA: DENİZDEN ENFES LEZZET

Midye dolma, pirinçle doldurulmuş ve baharatlarla lezzetlendirilmiş kabuklu midyenin, limonla birlikte tüketildiği enfes bir sokak lezzetidir. İstanbul’un hemen hemen her köşesinde satılan midye dolma, doyurucu ve lezzetli yapısıyla sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerindendir.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

4. KUMPİR: DOLGULU PATATES KEYFİ

Ortaköy denilince akla ilk gelen lezzetlerden olan kumpir, büyük boy patateslerin fırında pişirilip, içinin tereyağı ve kaşarla karıştırıldıktan sonra çeşitli malzemelerle doldurulmasıyla hazırlanır. İçerisine koyulabilecek çeşitli mezeler, zeytin, mısır, sosis ve turşu gibi birçok seçenek, her damak tadına uygun kumpir yapmayı mümkün kılar.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

5. KOKOREÇ: BAHARATLI VE YOĞUN BIR TAT

Kokoreç, kuzu bağırsağının özel bir şekilde hazırlanarak baharatlarla harmanlanıp ekmeğin arasına koyulmasıyla servis edilen yoğun lezzetli bir yiyecektir. Baharatlı tadı ve ızgara kokusu ile kokoreç, İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde sıklıkla tercih edilen bir sokak lezzetidir.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

6. ISLAK HAMBURGER: ENFES BİR GECE ATIŞTIRMALIĞI

Islak hamburger, Beyoğlu’nda gece geç saatlerde dahi sıklıkla tüketilen, özel sosla hazırlanan yumuşak bir hamburgerdir. Özellikle gece eğlencelerinin ardından lezzet arayanların uğrak noktası olan ıslak hamburger, yumuşak dokusu ve sosuyla diğer hamburgerlerden ayrılır.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

7. BÖREK: ÇEŞİTLERİYLE HER KÖŞE BAŞINDA

İstanbul’un sokaklarında nereye giderseniz gidin, börek satan bir yer bulabilirsiniz. Su böreği, kol böreği, kıymalı börek gibi çeşitleri olan börekler, hem kahvaltıda hem de günün her saatinde tüketilebilir.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

8. BOZA: SOĞUK HAVALARIN FAVORİSİ

Kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, darı irmiği, su ve şekerden yapılan fermente bir içecektir. Vefa Bozacısı gibi tarihi mekanlarda deneyebileceğiniz bu içecek, tarçın ve leblebi ile servis edilir.

İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

9. KESTANE: DIŞI ÇITIR İÇİ YUMUŞACIK ENFES LEZZET

İstanbul’un soğuk sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, kentin neredeyse her işlek caddesinde ve meydanında kolayca bulunabiliyor. Özel olarak hazırlanmış kestane arabalarında közlenerek sunulan bu lezzet, hem damaklarda harika bir tat bırakıyor hem de yüksek besin değeri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara hitap ediyor. 

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