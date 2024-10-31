İstanbul'da denemeniz gereken 9 sokak lezzeti

İstanbul, kozmopolit yapısı, tarihî dokusu ve farklı kültürlerin buluşma noktası olmasıyla her zaman ilgi çeken bir şehir olmuştur. Bu benzersiz şehir, lezzet çeşitliliğiyle de dünya çapında ünlüdür. İstanbul’un sokak lezzetleri, geçmişten günümüze birçok kültürün ve farklı mutfakların etkisini taşır. Ayaküstü tüketilen bu lezzetler, hem ekonomik hem de doyurucu olmasıyla halkın vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, İstanbul sokaklarında tadabileceğiniz, her biri özgün bir hikâyeye sahip sokak lezzetleri...