Osmanlı'dan günümüze lezzetin tarihi gelişimi: Çerkez tavuğu tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:22

Osmanlı mutfağının miraslarından biri olan Çerkez Tavuğu, özellikle davet sofralarında ve meze tabaklarında sıkça yer alan bir lezzettir. Tavuk eti, dövülmüş ceviz ve özel baharatlarla harmanlanarak hazırlanan bu yemek, hem protein açısından zengin hem de oldukça lezzetlidir. Osmanlı saraylarında da özel günlerde servis edilen bu tarif, günümüzde de sofraları süslemeye devam ediyor.

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü (veya 4 adet tavuk budu)

2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı tavuk suyu

2 dilim bayat ekmek içi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Üzeri için kırmızı toz biber ve ceviz parçaları

Yapılışı