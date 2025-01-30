Osmanlı'dan günümüze lezzetin tarihi gelişimi: Çerkez tavuğu tarifi
Osmanlı saray mutfağının en özel mezelerinden biri olan Çerkez Tavuğu, ceviz ve baharatlarla tatlandırılmış muhteşem bir lezzettir. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, sofralarınıza Osmanlı’nın zarif mutfak kültürünü taşıyor!
Osmanlı mutfağının miraslarından biri olan Çerkez Tavuğu, özellikle davet sofralarında ve meze tabaklarında sıkça yer alan bir lezzettir. Tavuk eti, dövülmüş ceviz ve özel baharatlarla harmanlanarak hazırlanan bu yemek, hem protein açısından zengin hem de oldukça lezzetlidir. Osmanlı saraylarında da özel günlerde servis edilen bu tarif, günümüzde de sofraları süslemeye devam ediyor.
ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet tavuk göğsü (veya 4 adet tavuk budu)
- 2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 2 dilim bayat ekmek içi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- Üzeri için kırmızı toz biber ve ceviz parçaları
Yapılışı
- Tavuk göğsünü veya butlarını derin bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Tuz ekleyerek orta ateşte haşlayın. (Yaklaşık 30-35 dakika)
- Haşlanan tavukları sudan çıkarın ve soğumaya bırakın. (Tavuk suyunu atmayın, tarife eklenecek!)
- Bayat ekmek içlerini ufalayın ve tavuk suyunda birkaç dakika bekletin.
- Bir kabın içinde dövülmüş ceviz, ezilmiş sarımsak, baharatlar ve yumuşamış ekmek içlerini iyice karıştırın.
- Karışıma kıvam vermek için 1 su bardağı tavuk suyu ekleyerek püre haline getirin.
- Haşlanmış tavuk etlerini didikleyerek küçük parçalara ayırın.
- Tavuk etlerini hazırladığınız cevizli karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
- Küçük bir tavada zeytinyağını veya tereyağını ısıtın.
- İçine kırmızı toz biber ekleyerek yakmadan karıştırın.
- Hazırladığınız bu sosu Çerkez Tavuğu’nun üzerine gezdirin.
- Çerkez Tavuğu’nu geniş bir tabağa alın.
- Üzerine ceviz parçaları serpiştirerek süsleyin.
- Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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