Portekiz mutfağının enfes lezzeti: Bolinhos de Bacalhau tarifi
Kuzey Avrupa’nın zengin deniz mahsulleri mutfağından ilham alan Portekiz, Bolinhos de Bacalhau ile hem geleneksel hem de unutulmaz bir lezzet sunuyor. Bu çıtır dış yüzeyi ve yumuşacık iç dokusuyla dikkat çeken morina balıklı köfteler, özellikle özel günlerde ve aile sofralarında sıkça tüketiliyor. İşte keşfetmeye değer bir dünya lezzeti!
Dünya mutfakları arasında, Portekiz mutfağı genellikle gözden kaçsa da, deniz ürünleriyle zenginleşen lezzetleri gastronomi dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Bolinhos de Bacalhau, yani morina balıklı köfte, Portekiz’in en sevilen ve köklü tariflerinden biridir. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve yoğun lezzet dolu olan bu yemek, özellikle özel günlerde, kutlamalarda ve akşam yemeklerinde sofraları süsler.
BOLINHOS DE BACALHAU TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram tuzlanmış morina balığı (bacalhau)
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı galeta unu (isteğe bağlı)
- Kızartmak için ayçiçek yağı
Yapılışı
- Tuzlanmış morina balığını kullanmadan önce tuzunun gitmesi için 24 saat soğuk suda bekletin ve suyunu birkaç kez değiştirin.
- Ardından balığı kaynar suda haşlayın ve kılçıklarını ayıklayarak iyice ufalayın.
- Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun, ardından bir çatal yardımıyla iyice ezin.
- Ufaladığınız balığı patatesle karıştırın.
- Yumurta, maydanoz, sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek iyice yoğurun.
- Karışımı buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin, böylece kıvam alır.
- Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak köfte şekli verin.
- Daha çıtır bir doku için isteğe bağlı olarak galeta ununa bulayabilirsiniz.
- Bol kızgın yağda köfteleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
- Fazla yağı süzmek için kağıt havlu üzerine alın.
- Bolinhos de Bacalhau’yu limon dilimleriyle ve yanında acı biber sosuyla servis edebilirsiniz.
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