Portekiz mutfağının enfes lezzeti: Bolinhos de Bacalhau tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:11

Dünya mutfakları arasında, Portekiz mutfağı genellikle gözden kaçsa da, deniz ürünleriyle zenginleşen lezzetleri gastronomi dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Bolinhos de Bacalhau, yani morina balıklı köfte, Portekiz’in en sevilen ve köklü tariflerinden biridir. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve yoğun lezzet dolu olan bu yemek, özellikle özel günlerde, kutlamalarda ve akşam yemeklerinde sofraları süsler.

BOLINHOS DE BACALHAU TARİFİ

Malzemeler

300 gram tuzlanmış morina balığı (bacalhau)

3 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu (isteğe bağlı)

Kızartmak için ayçiçek yağı

Yapılışı