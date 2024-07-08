İtalya'nın enfes lezzeti: Pratik ve kolay! Lazanya tarifi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 21:22

Güncelleme: 08.07.2024 - 21:22

"Lazanya" sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir. İşte, Pratik ve kolay! Lazanya tarifi...

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

1 paket Lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

400 gram orta yağlı kıyma

2 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Yapılış