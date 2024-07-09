Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:09

Bu tam kıvamında domates çorbası tarifi, sofralarınıza lezzet ve sıcaklık katacak. Kremalı yapısı ve zengin aromasıyla, hem günlük öğünlerinizde hem de özel davetlerde tercih edebileceğiniz bir çorba.

Malzemeler

5 adet büyük boy olgun domates

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu

1 su bardağı süt veya krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya 4-5 yaprak taze fesleğen

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı

Hazırlık: Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerlerine hafifçe çarpı işareti atın ve kaynar suda yaklaşık 1-2 dakika bekletin. Ardından soğuk suya alarak kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Soğan ve Sarımsağı Kavurma: Büyük bir tencerede zeytinyağını veya tereyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.

Un Ekleyerek Kıvam Verme: Tencereye unu ekleyin ve sürekli karıştırarak birkaç dakika kavurun. Unun rengi hafifçe değişene kadar kavurmanız yeterlidir. Bu adım, çorbanın kıvamını artıracaktır.

Domates ve Baharatlar: Doğranmış domatesleri, tuz, karabiber, toz şeker ve kuru fesleğeni tencereye ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak domateslerin suyunu salmasını sağlayın. Domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Sıvı Ekleme: Tavuk suyu veya sebze suyunu tencereye ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ısıyı azaltın ve çorbayı kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Bu süre boyunca ara ara karıştırarak çorbanın dibinin tutmasını önleyin.

Pürüzsüz Kıvam: Çorbayı ocaktan alın ve blender veya el blenderı kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin. İsteğe bağlı olarak, daha pürüzsüz bir kıvam için çorbayı süzgeçten geçirebilirsiniz.

Krema veya Süt: Pürüzsüz kıvama gelen çorbayı tekrar ocağa alın ve süt veya kremayı ekleyin. Karışımı ısıtarak iyice karıştırın ancak kaynamamasına dikkat edin.

Servis: Çorbanızı kaselere alın ve isteğe bağlı olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak servis edin.