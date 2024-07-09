Tam kıvamında domates çorbası tarifi
Domates çorbası, hafif ve lezzetli bir başlangıç yemeğidir. Tam kıvamında, pürüzsüz ve yoğun aromalı bir domates çorbası yapmak, doğru malzemeleri ve pişirme yöntemlerini kullanarak oldukça kolaydır. İşte adım adım tam kıvamında domates çorbası tarifi...
Bu tam kıvamında domates çorbası tarifi, sofralarınıza lezzet ve sıcaklık katacak. Kremalı yapısı ve zengin aromasıyla, hem günlük öğünlerinizde hem de özel davetlerde tercih edebileceğiniz bir çorba.
Malzemeler
- 5 adet büyük boy olgun domates
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu
- 1 su bardağı süt veya krema
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya 4-5 yaprak taze fesleğen
- Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı
Hazırlık: Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerlerine hafifçe çarpı işareti atın ve kaynar suda yaklaşık 1-2 dakika bekletin. Ardından soğuk suya alarak kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Soğan ve Sarımsağı Kavurma: Büyük bir tencerede zeytinyağını veya tereyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.
Un Ekleyerek Kıvam Verme: Tencereye unu ekleyin ve sürekli karıştırarak birkaç dakika kavurun. Unun rengi hafifçe değişene kadar kavurmanız yeterlidir. Bu adım, çorbanın kıvamını artıracaktır.
Domates ve Baharatlar: Doğranmış domatesleri, tuz, karabiber, toz şeker ve kuru fesleğeni tencereye ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak domateslerin suyunu salmasını sağlayın. Domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Sıvı Ekleme: Tavuk suyu veya sebze suyunu tencereye ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ısıyı azaltın ve çorbayı kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Bu süre boyunca ara ara karıştırarak çorbanın dibinin tutmasını önleyin.
Pürüzsüz Kıvam: Çorbayı ocaktan alın ve blender veya el blenderı kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin. İsteğe bağlı olarak, daha pürüzsüz bir kıvam için çorbayı süzgeçten geçirebilirsiniz.
Krema veya Süt: Pürüzsüz kıvama gelen çorbayı tekrar ocağa alın ve süt veya kremayı ekleyin. Karışımı ısıtarak iyice karıştırın ancak kaynamamasına dikkat edin.
Servis: Çorbanızı kaselere alın ve isteğe bağlı olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Taze fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak servis edin.
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