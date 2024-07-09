Tam ölçü! Yapımı pratik ve lezzetli: Akıtma tarifi
Akıtma, Türk mutfağının sevilen kahvaltı lezzetlerinden biridir. İnce hamurunun içine peynir veya tatlı iç malzemesi konularak yapılan bu pratik tarif, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. İşte, Yapımı pratik ve lezzetli: Akıtma tarifi...
İster tuzlu, ister tatlı tercih edilsin, her versiyonuyla damakları şenlendiren akıtma, evde kolayca hazırlanabilir. İşte, Yapımı pratik ve lezzetli: Akıtma tarifi...
AKITMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağından biraz az un
- 2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
Yapılış
- Akıtma tarifi hazırlamak için un, süt ve suyu karıştırma kabına alarak hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.
- Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
- Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.
- Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.
- Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin. Krep tarifimiz hazır, afiyet olsun.
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