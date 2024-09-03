Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

Patates pizza, klasik pizzadan farklı olarak hamur yerine patates kullanılarak yapılan lezzetli ve besleyici bir alternatiftir. Geleneksel pizza hamurunun yerini ince dilimlenmiş ya da rendelenmiş patateslerin aldığı bu tarif, özellikle gluten intoleransı olanlar ya da sağlıklı bir seçenek arayanlar için idealdir.