Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2024 Salı, 09:59
Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

Patates pizza, klasik pizzadan farklı olarak hamur yerine patates kullanılarak yapılan lezzetli ve besleyici bir alternatiftir. Geleneksel pizza hamurunun yerini ince dilimlenmiş ya da rendelenmiş patateslerin aldığı bu tarif, özellikle gluten intoleransı olanlar ya da sağlıklı bir seçenek arayanlar için idealdir. 

Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

Patatesin doyurucu ve yumuşak dokusu, üzerine eklenen çeşitli malzemelerle birleştiğinde, hem pratik hem de farklı bir lezzet deneyimi sunar. Peki, kahvaltıya sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, patates pizza tarifi...

Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

PATATES PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

75 gram sucuk (incecik dilimlenmiş)

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı cajun baharatı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates pizza tarifi

PATATES PİZZA YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyun.

Patatesleri rendeleyin. 

Suyunu iyice sıkın.

Üzerine tuz ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Borcamı yağlayıp patatesleri eşit bir şekilde yayın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Dilim sucukları ve minik minik doğranan biberleri de serpiştirin.  

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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